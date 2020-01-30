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«Ты в 90-е просрал страну!» Телеведущий Соловьев разнёс либерала в эфире

30 января 2020, 11:54  •  164 • В России

В программе Владимира Соловьева эксперты разбирали поправки в Конституцию. Слово взял политолог Борис Надеждин. Выступал долго, все критиковал. В итоге спор Соловьева и Надеждина перешёл на повышенные тона. Вот как это было.

Соловьев: Ты против минимальной гарантии зарплаты? Ты против двух сроков (президентских, - ред.)

Надеждин: Я - за!

Соловьев: Ты против индексации пенсий?

Надеждин: Я за все хорошее. Только нет никаких причин вписывать это в Конституцию.

Соловьев: Причина очень проста. Объясню. Когда такие упыри, как ты, в 90-е были во власти, они в Конституцию этого не включили.

Надеждин: Что не включили? Если 100 раз напишем «большие пенсии» - они изменятся?

Соловьев: Нет категории «большие», двоечник. Ты читал предложения? Где написано «большие»?

Надеждин: Зачем в Конституции фиксировать элементы пенсионной системы?

Соловьев: Объясняю безумцу. Борис, ты видишь, как народ живёт. Поэтому за тебя никогда не проголосуют. Боря, ты за 13 минут объяснил народу, что ты ненавидишь пенсионеров. Что ты хочешь несменяемость власти...

Надеждин: Я пытался обьяснить народу, что их за дураков держат.

Соловьев: Борис, за дураков их держишь ты. Ты просрал одну страну. Просрал все демократическое...

Надеждин: Я не хочу, чтобы эту страну просрали.

Соловьев: Как таких людей можно брать хотя бы в поселковый совет?!Он же просто ничего не знает. Орал 13 минут какую-то хреновню. Немцов требовал, чтобы было два срока. Не больше. Ты теперь ради своей внутренней подлости говоришь: «Этого не надо!»

Вечер с Владимиром Соловьевым от 29.01.2020.

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