Ты с какого Альбиона?

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После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британские политики грубо высказываются в адрес российских властей, обвиняя Москву в причастности к преступлению. Они не удосужились представить хоть минимально правдоподобную версию случившегося или какие-то доказательства.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий