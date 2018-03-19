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Ты с какого Альбиона?
19 марта 2018, 17:24 • 154 • Карикатуры
После отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля британские политики грубо высказываются в адрес российских властей, обвиняя Москву в причастности к преступлению. Они не удосужились представить хоть минимально правдоподобную версию случившегося или какие-то доказательства.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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