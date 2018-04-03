Ты приготовился к походу на Пентагон? • 95 • Аналитика







Думаю, дай проверю свою паранойю, может что-то не правильно понял. Лезу в Интернет, читаю:





«Также выпуски состоялись в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирским высшем военном командном училище.



Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на 4-летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.



В течение года в командных училищах Сухопутных войск состоится еще два выпуска офицеров в июне и декабре. Всего из вузов Сухопутных войск в течение 2018 года выпустятся более 2000 офицеров» (tvzvezda.ru).



«В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в 2018 году впервые состоится три выпуска. Курсанты выпускного курса, обучающиеся по программам применения мотострелковых, арктических и горных подразделений, уже приступили к сдаче государственных экзаменов. Первый выпуск состоится в конце текущего месяца (марте. — Авт.).



Изменение дат выпуска офицеров связано с переходом на сокращенные сроки обучения. Продолжительность ежедневных занятий была увеличена с шести часов до восьми» (оттуда же).



А еще: «Президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы. Документ подписан 19 марта, поэтому можно сказать, что это первый официальный указ главы государства после выборов. Эксперты говорят, что не стоит искать здесь скрытого смысла» (mk.ru).



Конечно же, не стоит! Но как-то все складывается одно к одному. А после проведения материальной подготовки к войне войск и сил флота, как правило, переходят к морально-психологической обработке населения своих стран для создания благожелательных условий проведения «силовых акций».



А недостатка в психологической обработке населения стран альянса у "партнеров" не было:



— расширение санкций в отношении российских компаний и предпринимателей, как долговременная мера давления на руководство России и нагнетания антироссийской истерии;



— истерия в иноСМИ по поводу русских хакеров, шпиономания, обвинения России в применении БОВ, кампания по высылке наших дипломатов;



— пересмотр Штатами своей военной доктрины в области применения ЯО, снижение порога его использования под видом «чистых» СВМ-зарядов;



— рекордный военный бюджет на 2018 год, модернизация тактического ядерного оружия США, размещенного на территории пяти европейских государств (авиабомбы В61-12), подготовка пилотов тактической авиации стран альянса к их боевому применению;



— уничтожение контингента ЧВК Вагнер в САР и провокационные заявления по поводу нанесения ударов по сирийским правительственным войскам и кварталам Дамаска, где размещаются представители нашей военной миссии;



— переброска к границам РФ новых контингентов личного состава подразделений НАТО и тяжелых вооружений, развертывание строительства автодорог повышенной пропускной способности к границам с РФ и других объектов инфраструктуры логистической направленности;



— участившиеся «заходы» кораблей стран НАТО в Чёрное море, и увеличение числа полетов разведывательной авиации вдоль наших западных границ.



А еще раньше был беспрецедентный прессинг наших олимпийцев и паралимпийцев при подготовке к зимней олимпиаде в Корее, истерика по поводу допинга, недопуск к соревнованиям даже чистых спортсменов, лидеров российских сборных по зимним видам спорта… Преображение России в царство правды



Из всего перечисленного складывается полное ощущение, что Антанта опять собирается в крестовый поход против России… Поэтому сегодня, накануне Дня Победы, как никогда актуальны слова из песни наших дедов: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!»



И уж точно не для красного словца в своем послании Федеральному собранию В.В. Путин приоткрыл завесу тайны над новейшими системами и образцами оружия, готовыми к принятию на вооружение армии в ближайшие годы. Может быть, хоть это несколько отрезвит ястребов из пентагоновского курятника, и они наконец-то трезво оценят свои шансы выйти сухими из воды, когда грянет гром неотвратимого возмездия? Я не паникер, вполне себе адекватный запасник. Но посмотрел вечером 31 марта с. г. информационную программу «Сегодня», в которой был показан видеоматериал о выпуске офицеров Московского ВОКУ на Красной площади. Меня вдруг тревожно кольнула мысль: а почему так рано? Почему не в июне? Почему они сразу же "отправляются в войска" (по крайней мере, так было заявлено в ролике). И сразу же в памяти всплыли мероприятия советского правительства накануне Великой Отечественной войны – досрочный выпуск офицеров, сокращение сроков их подготовки в учебных заведениях.Думаю, дай проверю свою паранойю, может что-то не правильно понял. Лезу в Интернет, читаю:«Также выпуски состоялись в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище, Казанском высшем танковом командном училище и Новосибирским высшем военном командном училище.Увеличение выпусков офицеров связано с переходом на 4-летнее обучение. При этом обучение проходит без уменьшения объема учебного материала.В течение года в командных училищах Сухопутных войск состоится еще два выпуска офицеров в июне и декабре. Всего из вузов Сухопутных войск в течение 2018 года выпустятся более 2000 офицеров» (tvzvezda.ru).«В Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище в 2018 году впервые состоится три выпуска. Курсанты выпускного курса, обучающиеся по программам применения мотострелковых, арктических и горных подразделений, уже приступили к сдаче государственных экзаменов. Первый выпуск состоится в конце текущего месяца (марте. — Авт.).Изменение дат выпуска офицеров связано с переходом на сокращенные сроки обучения. Продолжительность ежедневных занятий была увеличена с шести часов до восьми» (оттуда же).А еще: «Президент Владимир Путин подписал указ о призыве резервистов на сборы. Документ подписан 19 марта, поэтому можно сказать, что это первый официальный указ главы государства после выборов. Эксперты говорят, что не стоит искать здесь скрытого смысла» (mk.ru).Конечно же, не стоит! Но как-то все складывается одно к одному. А после проведения материальной подготовки к войне войск и сил флота, как правило, переходят к морально-психологической обработке населения своих стран для создания благожелательных условий проведения «силовых акций».А недостатка в психологической обработке населения стран альянса у "партнеров" не было:— расширение санкций в отношении российских компаний и предпринимателей, как долговременная мера давления на руководство России и нагнетания антироссийской истерии;— истерия в иноСМИ по поводу русских хакеров, шпиономания, обвинения России в применении БОВ, кампания по высылке наших дипломатов;— пересмотр Штатами своей военной доктрины в области применения ЯО, снижение порога его использования под видом «чистых» СВМ-зарядов;— рекордный военный бюджет на 2018 год, модернизация тактического ядерного оружия США, размещенного на территории пяти европейских государств (авиабомбы В61-12), подготовка пилотов тактической авиации стран альянса к их боевому применению;— уничтожение контингента ЧВК Вагнер в САР и провокационные заявления по поводу нанесения ударов по сирийским правительственным войскам и кварталам Дамаска, где размещаются представители нашей военной миссии;— переброска к границам РФ новых контингентов личного состава подразделений НАТО и тяжелых вооружений, развертывание строительства автодорог повышенной пропускной способности к границам с РФ и других объектов инфраструктуры логистической направленности;— участившиеся «заходы» кораблей стран НАТО в Чёрное море, и увеличение числа полетов разведывательной авиации вдоль наших западных границ.А еще раньше был беспрецедентный прессинг наших олимпийцев и паралимпийцев при подготовке к зимней олимпиаде в Корее, истерика по поводу допинга, недопуск к соревнованиям даже чистых спортсменов, лидеров российских сборных по зимним видам спорта…Из всего перечисленного складывается полное ощущение, что Антанта опять собирается в крестовый поход против России… Поэтому сегодня, накануне Дня Победы, как никогда актуальны слова из песни наших дедов: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов!»И уж точно не для красного словца в своем послании Федеральному собранию В.В. Путин приоткрыл завесу тайны над новейшими системами и образцами оружия, готовыми к принятию на вооружение армии в ближайшие годы. Может быть, хоть это несколько отрезвит ястребов из пентагоновского курятника, и они наконец-то трезво оценят свои шансы выйти сухими из воды, когда грянет гром неотвратимого возмездия? Автор: Александр Авельянов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 95 Источник Похожие новости Ты приготовился к походу на Пентагон? Россия и США молчат, а Турция завоёвывает Ближний Восток Иностранные агенты шуруют в России со времён Пушкина

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