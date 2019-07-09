|
«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина
09 июля 2019, 01:54 • 59 • В России
Рамзан Кадыров пришел в ярость после поступка грузинского журналиста, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина и жителей страны. Полный гнева пост глава Чечни разместил в социальных сетях.
— Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави – 2 Георгия Габуния. Ты не сын Кавказа, не мужчиной, не горец! На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии, — написал разъярённый чеченский лидер.
По словам Кадырова, акция не была спонтанной выходкой самого журналиста — в этом случае прямой эфир могли просто прервать. Глава Чечни обвинил руководство самого канала, настаивая, что скандал был запланирован, чтобы ещё больше подорвать отношения между соседями.
— Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны и неуклюжи. Всё произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за его стенами. Более того, оскорбление нанесено не Президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения, а против журналиста возбудить уголовное дело, — пишет Кадыров.
Глава Чечни подчёркивает — разрешить конфликтную ситуацию могут только самые радикальные меры и последовательные решения руководства страны. Протесты граждан и осуждение властей — слишком слабые аргументы. Если журналист и канал не привлекут к самой жесткой ответственности, ситуация будет выглядеть так, будто правительство и президент Грузии санкционировали шокирующую акцию.
— Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии. В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил, — угрожающе закончил Кадыров.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
59
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июля 2019, 01:24
|
02 июля 2019, 02:39
|
07 июля 2019, 12:24
|
06 июля 2019, 10:24
|
07 июля 2019, 22:09
|
08 июля 2019, 01:39
|
06 июля 2019, 04:09