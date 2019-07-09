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«Ты не сын Кавказа»: Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему Путина

09 июля 2019, 01:54  •  59 • В России

Рамзан Кадыров пришел в ярость после поступка грузинского журналиста, в прямом эфире оскорбившего президента России Владимира Путина и жителей страны. Полный гнева пост глава Чечни разместил в социальных сетях.

— Мразь и подонок! Только так можно назвать журналиста телеканала Рустави – 2 Георгия Габуния. Ты не сын Кавказа, не мужчиной, не горец! На Кавказе мужчина не произносит подобные слова даже в адрес своего кровника. Габуния — урожденный трус и бесполое существо. Это — позор грузинского народа и Грузии, — написал разъярённый чеченский лидер.

По словам Кадырова, акция не была спонтанной выходкой самого журналиста — в этом случае прямой эфир могли просто прервать. Глава Чечни обвинил руководство самого канала, настаивая, что скандал был запланирован, чтобы ещё больше подорвать отношения между соседями.

— Любые попытки свести случившееся к выходке отдельно взятого журналиста несостоятельны и неуклюжи. Всё произошло, как и было задумано телеканалом, а возможно и за его стенами. Более того, оскорбление нанесено не Президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения, а против журналиста возбудить уголовное дело, — пишет Кадыров.

Глава Чечни подчёркивает — разрешить конфликтную ситуацию могут только самые радикальные меры и последовательные решения руководства страны. Протесты граждан и осуждение властей — слишком слабые аргументы. Если журналист и канал не привлекут к самой жесткой ответственности, ситуация будет выглядеть так, будто правительство и президент Грузии санкционировали шокирующую акцию.

— Сейчас нам пытаются внушить, что Грузия осудила выходку мерзавца, но нужно не осуждать, а держать мерзавца подальше от прямого эфира. Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны. Иначе через три дня нужно закрыть все дороги и тропы, ведущие в Грузию и из Грузии. В мире миллионы молодых людей, которые глубоко уважают Владимира Путина. Габуния нужно запрятать за семью заборами, ибо первый же встречный может сделать с ним то, чего он заслужил, — угрожающе закончил Кадыров.

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