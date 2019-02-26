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«Ты москаль, ты баран, а я барон де Порошан»: На Украине идёт предвыборная кампания

26 февраля 2019, 19:24  •  160 • В мире
Предвыборная гонка на Украине идёт полным ходом. Но нынешнего президента Петра Порошенко, пытающегося удержаться в кресле главы государства, народное доверие, видимо, не слишком заботит. Вместо попыток или хотя бы обещаний наладить жизнь в стране люди получают лишь хамство
Автор:
Петрова Александра
Во время визита в город Червоноград Львовской области президент Украины Пётр Порошенко, выступая перед местными жителями, поручил первому вице-премьеру объяснить ситуацию с долгами по зарплате шахтёрам. Из толпы раздался возмущённый выкрик. И президент не нашёл ничего лучше, как грубо ответить:
Да мы знаем, ты такой же шахтёр, как я — балерина.
Нет, конечно, крикнуть мог и провокатор (бравые патриоты киевского режима только так и объясняют хамство Порошенко), но разговаривать с людьми в такой вальяжно-ленивой барской манере, да ещё и грубить, когда задолжал своему народу зарплату, — крайне вызывающе.
А сумма задолженности накопилась немаленькая. На начало этого года она составляла около 200 млн гривен (примерно 487 млн рублей). Львовские горняки постоянно выходят на протестные митинги, последний на данный момент состоялся в начале февраля. Более 350 шахтёров тогда заблокировали движение на нескольких улицах, они стучали касками и скандировали: «Зарплату!». Накануне людям выплатили 10 млн гривен, что вместе с предыдущими выплатами составило 57% их зарплаты за декабрь прошлого года, сообщает «Страна.UA».
Фото: www.globallookpress.com
Та же ситуация у львовских горняков была в декабре: они устроили подземную акцию протеста, отказываясь подниматься на поверхность, так как им не выплатили полную зарплату за октябрь. В ноябре и октябре прошлого года шахтёры также были вынуждены прибегнуть к протестам. Забастовки и бунты уже на протяжении нескольких лет являются обыденностью для людей, которым приходится воевать с властями за то, что положено им по праву. И после этого Порошенко позволяет себе хамить в лицо труженикам своей страны? На что он тогда рассчитывает на грядущих выборах?
На данный момент рейтинг Петра Порошенко составляет всего 9,6% (по данным Киевского международного института социологии). Он идёт на втором месте после комика Владимира Зеленского, которому свои голоса отдали бы 14,1% населения. Третье место — у Юлии Тимошенко с 7,4% голосов. 22,2% распределились между 44 кандидатами. Ещё 4,4% граждан испортили бы бюллетени, 8,3% — отказались бы от участия в выборах. 30,5% граждан Украины не определились, за кого голосовать.
При этом лидерство Зеленского эксперты не воспринимают серьёзно. Так, по мнению политолога Александра Асафова, кандидат-комик выполняет чисто техническую роль, он — лишь «спойлер» основного кандидата, которым является Порошенко. «Социологическое» лидерство Зеленского, таким образом, необъективно:
У украинской социологии есть цена, и она известна. Кто платит, у того и высокий рейтинг. Это инструмент, который поддаётся регулировке. Поэтому нельзя сказать, что почти четверть украинского общества доверяет Зеленскому.
Однако даже с учётом «продажности» украинской социологии ей не удаётся скрыть очевидное. Столь малые цифры у реальных кандидатов и столь большая доля неопределившихся ярко демонстрируют нелегитимность грядущих выборов в принципе.
П. Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
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А потому любой их исход будет необъективен. Это не выборы народа, а выборы элит. И потому Порошенко не слишком заботится о своей репутации среди простых людей — решать, остаться ему в президентском кресле или нет, будут не они.
Единственная надежда Порошенко — широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий. На Украине уже созданы условия для самых грубых нарушений избирательного процесса,
— считает секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Политтехнологии, фальсификации, помощь Вашингтона — что угодно, только не реальная поддержка населения может привести «шоколадного короля» на второй срок. Поэтому он и общается с простыми людьми в хамской манере. Кстати, как показало недавнее журналистское расследование, вполне типичной для нынешней украинской элиты. Так, украинская журналистка Леся Иванова изучила архивную переписку лиц из ближайшего окружения Петра Порошенко, раскрывающую схемы откатов и хищений в оборонной отрасли Украины. И отдельного внимания в этой переписке заслуживают выражения, в которых первые лица страны обсуждали свой бизнес. Так, директоров госзаводов они называли «стадом, которому надо давать п***».
Чего уж тут удивляться, что Порошенко унижает своих граждан…

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