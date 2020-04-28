«Ты кто такой вообще?» Постпред РФ в ООН жёстко поставил на место косовского министра

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Очередное заседание Совета Безопасности ООН закончилось изрядной дипломатической трёпкой для министра иностранных дел непризнанной республики Косово Глаука Конюфца. Саму вежливую выволочку представителю марионеточного правительства устроил постпред РФ в Организации Объединённых Наций Василий Небензя, одной жёсткой лаконичной фразой поставив самозванца (ведь по факту так и есть) на место.

Российский дипломат обратился ко всем участникам онлайн-конференции, отметив, что все внимательно выслушали косовского министра, однако некоторое недоумение вызывает флаг, на фоне которого выступал Конюфц.

Небензя пожаловался, что смотрит на жёлто-голубой флаг за спиной косовара и не может понять, какой стране он принадлежит. Судя по цветам, он может быть и украинским, и шведским, и даже барбадосским.

В связи с этим постпред РФ обратился к сотрудникам секретариата ООН с просьбой проинструктировать некоторых участников заседания по поводу того, какую символику разрешено использовать во время официальных мероприятий в качестве фона.

Если перевести с дипломатического языка, Небензя прямо спросил Конюфца: «Ты кто такой вообще, и кого представляешь?» Тем самым он потроллил и самого косовского министра и его американских хозяев, а заодно отвесил собеседнику звонкую оплеуху, напомнив всем присутствующим об отношении России к непризнанной республике Косово.

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