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Ты кого козлом назвал? Чиновники заплатят за оскорбления

13 мая 2020, 01:55  •  193 • Аналитика
© Fotolia / Kim Schneider
МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. По мнению авторов инициативы, оскорбление необязательно должно выражаться в неприличной форме, законопроект предусматривает "иную унизительную форму, оскорбляющую общественную нравственность". Ещё один пункт внесённого в Думу документа предусматривает наказание за оскорбление в интернете.
Что такое оскорбление в юридической терминологии? Кто должен написать заявление на чиновника? Можно ли оскорбиться законом, который принимает Госдума? Как наказать обидчика, если это аноним в интернете? И станет ли меньше гневных комментариев под постами? Попытались вместе с адвокатом, управляющим партнером юридической компании "Кочерин и партнеры" Владиславом Кочериным оценить потенциальную эффективность закона.
03:15 Понятие "оскорбления" четко выражено в данной статье Кодекса об административном нарушении, в которой говорится об унижении человеческого достоинства, выраженного в неприличной форме… На практике это означало, что суд в каждом конкретном случае устанавливалось, был ли факт выражения какого-то оскорбления в неприличной форме. Устанавливалось это, как правило, посредством заключения психологов.
03:47 Назначалась психологическая экспертиза, которая анализировала конкретные слова, которые использовал оскорбляющий человек, формулировки, выражения…
04:58 Возникает противоречие, является ли данное конкретное слово оскорблением.
07:28 Что является неприличным в понимании общества, а не конкретных лиц, это дает уже боле полное понятие, мы должны опираться на мнение общества, что является оскорблением.
08:24 Сейчас к оскорблениям буду приравниваться не только выражения и слова, но и какие-то действия. Это вызвано последними событиями, связанными с поведением должностных лиц.
09:45 Отсутствие эффективности в первую очередь связано с тем, что к таким делам относятся как к малозначительным, и ими толком никто не занимается.
20:50 Если есть спор, было оскорбление или нет, в итоге все это оказывается в судебном процессе, и суд, рассматривая доводы сторон, разбирает экспертные заключения и должен проводить оценку.
22:55 Что такое общественная мораль? Мы будем упираться в то, что конкретный эксперт будет определять, является ли, например, образ Сталина общественно-морально значимым и насколько его нужно защищать.
28:08 Если есть состав правонарушения какого-либо, если есть клевета, оскорбление, если есть причинение вреда чести и достоинству… то, соответственно, пострадавшее лицо, независимо от того, где это было размещено, может требовать привлечение к ответственности указанного лица.
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