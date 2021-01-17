«Ты хамло старое, быдло!» – Зе-депутат в эфире набросился на Куликова • 57 • Украина

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук в ходе спора на ток-шоу набросился на своего оппонента – бывшего главу украинского бюро Интерпола Кирилла Куликова.



Это произошло в эфире телеканала «Наш».



Куликов рассказывал о пагубности языковой политики, которую проводит Киев.



«Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. Поэтому любой блогер, занимающийся своей деятельностью, предпочтёт заниматься русским языком. Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство, но не таким слонячьим образом – ломиться в лавку как слон… и это вам показывает Венгрия, выкидывая из всех форматов», – сказал он.



В этот момент другие гости студии – депутаты Верховной рады – подняли шум, перебивая Куликова.



«Я слушал ваш бред. Дайте мне договорить, и я замолчу. У нас с вами была договорённость – вы потеряете мандат, и мы обязательно будем бить друг другу рожи. А пока я вас трогать не буду», – потребовал дать закончить свою мысль Куликов.



Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук обратился к Куликову на «ты», хотя тот так не делал.



«Теперь я буду говорить с тобой так, как ты со мной – на «ты». Слушай меня внимательно. В первый раз, когда ты на меня наезжал, ты начал хамить и унижать моё достоинство. Теперь, с этого дня, я буду разговаривать с тобой по-другому. Хамить ты не будешь, обижать Украину не будешь, и угрожать не будешь.



И сегодня вечером я посоветую своим юристам написать заявление во второй раз за угрозы в прямом эфире. Я тебя прощал до сегодняшнего момента. А с сегодняшнего момента у меня уважения к тебе нет», – пригрозил он, тыкая в оппонента пальцем.



«Свой пальчик показывай своей жене», – ответил Куликов.



«А за жену ты сейчас ответишь! Ты мою жену будешь обижать. Ты хамло старое, ты быдло!» – закричал Камельчук, сорвался с места и подскочил к оппоненту.



Однако, по-видимому, Юрий Камельчук не очень спешил защищать жену, поскольку двигался настолько медленно, чтобы подоспел ведущий и встал между спорящими.



«Иди отсюда. Я перед тобой потом извинюсь, когда ты по морде получишь. Он плохо слова понимает, я про его жену ничего не сказал», – спокойно ответил Куликов.



Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук в ходе спора на ток-шоу набросился на своего оппонента – бывшего главу украинского бюро Интерпола Кирилла Куликова.Это произошло в эфире телеканала «Наш».Куликов рассказывал о пагубности языковой политики, которую проводит Киев.«Цивилизационно аудитория русского языка гораздо больше. Поэтому любой блогер, занимающийся своей деятельностью, предпочтёт заниматься русским языком. Сохранность украинского языка нужна, этим должно заниматься государство, но не таким слонячьим образом – ломиться в лавку как слон… и это вам показывает Венгрия, выкидывая из всех форматов», – сказал он.В этот момент другие гости студии – депутаты Верховной рады – подняли шум, перебивая Куликова.«Я слушал ваш бред. Дайте мне договорить, и я замолчу. У нас с вами была договорённость – вы потеряете мандат, и мы обязательно будем бить друг другу рожи. А пока я вас трогать не буду», – потребовал дать закончить свою мысль Куликов.Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Юрий Камельчук обратился к Куликову на «ты», хотя тот так не делал.«Теперь я буду говорить с тобой так, как ты со мной – на «ты». Слушай меня внимательно. В первый раз, когда ты на меня наезжал, ты начал хамить и унижать моё достоинство. Теперь, с этого дня, я буду разговаривать с тобой по-другому. Хамить ты не будешь, обижать Украину не будешь, и угрожать не будешь.И сегодня вечером я посоветую своим юристам написать заявление во второй раз за угрозы в прямом эфире. Я тебя прощал до сегодняшнего момента. А с сегодняшнего момента у меня уважения к тебе нет», – пригрозил он, тыкая в оппонента пальцем.«Свой пальчик показывай своей жене», – ответил Куликов.«А за жену ты сейчас ответишь! Ты мою жену будешь обижать. Ты хамло старое, ты быдло!» – закричал Камельчук, сорвался с места и подскочил к оппоненту.Однако, по-видимому, Юрий Камельчук не очень спешил защищать жену, поскольку двигался настолько медленно, чтобы подоспел ведущий и встал между спорящими.«Иди отсюда. Я перед тобой потом извинюсь, когда ты по морде получишь. Он плохо слова понимает, я про его жену ничего не сказал», – спокойно ответил Куликов. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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