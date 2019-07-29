Ты их в дверь — они в окно. Политика США в отношении Турции • 97 • Аналитика









"Вам отказали, вас куда-то послали? Попробуйте повторить еще раз!"

Американцы, руководствуясь сугубо финансовыми мотивами, стремясь "нагнуть" на покупку откровенно неконкурентноспособных ЗРК по бешеной цене своего и без того норовистого и сильно обиженного союзника, действовали предельно тупо. Вся эта линия на продавливание отказа от С-400 выставляла американскую администрацию на посмешище. Начиная с тезиса о несовместимости специально адаптированной ЗРС с системами НАТО, почему-то ЗРС С-300ПМУ или ПМУ-1 у греков и ряда других стран альянса, равно как ЗРК "Оса-АКМ" или какие-то другие, не порождали таких проблем, и только вдруг у турок и с С-400 вот возникла проблема. Причем со злосчастным F-35: мол, через С-400 русские сразу узнают все его секреты. Ну очень смешная сказка, и турки в нее не поверили.



Причем, когда стало ясно, что турок не продавить никак, умные американцы бы сделали вид, что им не очень бы этого и хотелось, потому что для самопровозглашенного "гегемона" очень важно, чтобы его указания не игнорировались его союзниками, сателлитами и прихлебателями. Но у власти с каждым новым президентством все более неумные американцы. Которые, получив отказ, действуют по принципу, изложенному В.С. Высоцким в одной из песен: "Ты их в дверь — они в окно". И это продолжается до момента, пока не становится смешным.



Поэтому администрация США сначала делала одни и те же предложения Турции, включавшие в себя отказ от С-400 и закупку "Пэтриотов", хотя турки даже были готовы купить дорогущий и неэффективный "Пэтриот" в нагрузку к С-400. А затем до самого последнего момента ждали, что турки откажутся — и попадут на немалую неустойку, не говоря уж о полной утрате авторитета Эрдогана перед населением, настроенным ныне весьма антиамерикански, да еще с 2016 г., с попытки путча, эти настроения пропагандой лишь накачивались. К тому же действия американцев, пытающихся переломить союзника через колено, действуют лучше всякой пропаганды.



Когда стадия неверия сменяется стадией осознания, но понимание не приходит

Когда компоненты первого дивизиона из четырех заказанных начали прибывать в Турцию, американцы сделали новое предложение, еще тупее предыдущих: не использовать и не ставить на боевое дежурство, не доводить до боеготовности получаемые дивизионы. Предложение, равносильное тому, что вы, скажем, купили машину, причем дорогую, хорошую и красивую, а вам предлагают ее в гараж на другом конце города поставить и забыть про нее, даже не прокатившись! Согласитесь? Или покрутите пальцем у виска и объясните предложившему, что ему делать с этим предложением и куда пойти? Ответ очевиден. Как очевиден и ответ турок. Кем надо быть, чтобы до подобного маразма додуматься? Наверное, кем-то вроде Помпео и Болтона? Или это г-н Трамп такое придумал? Сложно сказать. Но, видимо, турок ждут и другие "взаимовыгодные" предложения.



Итак, вместо "пряника" у Вашингтона только какой-то подобранный на улице заплесневелый, погрызенный мышами и поклеванный птицами сухарик. Вместо же "кнута" — выкидывание Турции из программы F-35. Да, турки лишаются и самолета, в который вложены и их деньги (впрочем, их, скорее всего, вернут), и возможности для своих аэрокосмических предприятий подзаработать, ведь немало узлов делали турецкие фирмы. Но и США получают проблему, которую нужно решать, ведь выпуск этих узлов и агрегатов наладить можно и в США, но цена будет совершенно другой. И на это нужно время. Что бы там ни говорили официальные американские лица, сумма явно будет немаленькой. Сначала речь шла о 200 млн. долл., потом о 600, а затем она может расти и расти.



Но Турция уже присматривается к российским Су-35СЭ. И это будет куда более удачный выбор, да еще и за меньшую сумму. Причем нельзя исключать и того, что Эрдоган воспринимает историю с F-35 не как наказание, но как избавление. Для лидера страны, находящейся сейчас в непростых отношениях с США, крайне неразумно было бы делать ставку на самолеты, система контроля техсостояния которых постоянно сбрасывает информацию производителю о состоянии борта, а система логистического обеспечения — о его местонахождении и использовании. Даже если это твой вроде бы союзник. Устраивающий против тебя перевороты.



Что же до России, то ей выгодна Турция или достаточно независимая внутри Североатлантического альянса, или уже находящаяся вне его. Поэтому турки могут выбрать российские истребители.



Стоит вспомнить реакцию различных "турбопатриотов" у нас (вроде "турки сдадут все секреты американцам"). Их и сейчас хватает, причем люди еще и про возможную покупку турками Су-35СЭ говорят то же самое. У экспортных систем, да еще и специально подготовленных не для ближайшего союзника, секретов, способных навредить системам внутреннего пользования, практически нет. Да и меры защиты тоже, в общем, предусматриваются. К тому же стоит отметить, что, по имеющейся информации, туркам не продается версия ЗРС, способная применять экспортную версию ЗУР большой дальности 40Н6Е, с ухудшенными ТТХ — эту ракету можно применять с определенной версии пусковой установки, которая пока никак не "светилась" среди прибывающих грузов. В отличие от Китая. И не стоит думать, что и истребитель им продадут не только такой же, как у ВКС, но и такой же, как у ВВС НОАК. Доверие нужно заслужить. Турции это будет непросто, учитывая многое — и историю отношений, и ментальность.



Чем ответят турки?

Но Турция намерена и принять ответные меры. Пока их еще не пустили в дело, но уже озвучивают. В частности, Эрдоган уже озвучил, что Турция может отказаться от закупки 100 лайнеров производства "Боинг" на сумму порядка 10 млрд. долл., эта сумма даже больше возможного убытка Турции на программе F-35. И чем заменить эти самолеты, видимо, уже ищут. Там же, где и ЗРС и истребители.



В новостной ленте обнаружилось практически одновременно с высказыванием турецкого президента следующее:

Россия и Турция обсудили поставку самолетов, а также совместную сборку вертолетов. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедшего в Анталье заседания межправительственной российско-турецкой комиссии.

«В промышленности у нас речь идет о поставках вертолетов, о создании совместного предприятия по производству вертолетов. В перспективе это совместное производство и поставки самолетов SSJ-100, МС-21», — приводит ТАСС цитату из интервью Новака.





Причем эти сообщения многие воспринимают так же, как с С-400: "набивание цены турками перед американцами", "торг", и так далее. Хотя это уже похоже на смену вектора ориентации страны. Причем не вынужденную, а задуманную заранее. Хотя с Турцией действительно можно до последнего момента находиться в неизвестности. Уж очень "непростые" там политики.



Также среди ответных мер есть и более неприятные для США (да, конечно, интересы "Боинга" важны Белому дому, но эту корпорацию в последнее время только ленивый не пинает). А именно военные меры. На днях глава МИД Турции М. Чавушоглу в интервью одному из местных ТВ-каналов сказал:

"Если Америка будет вести себя и дальше враждебно в этом вопросе против нас, то, как мы им говорили, и у нас нет секретов — мы предпримем контрмеры. Это не угроза, не блеф, это правда. ...Мы ныне запускаем процесс, и это могут быть Инжирлик и Кюречик, и могут быть и другие меры".



Про авиабазу Инжирлик знают, наверное, многие — это крупная авиабаза НАТО, на которой имеются хранилища для ядерных авиабомб, и там хранится около 50 тактических авиабомб В61 — единственного ТЯО в арсеналах США. Кстати, такие хранилища есть и законсервированы на той базе, куда ныне привозят компоненты С-400 — это Мюртед, ранее Акинжи, авиабаза под Анкарой. Точнее, бывшая авиабаз США, затем закрытая, и бывшая авиабаза ВВС Турции, закрытая после путча несколько лет назад. Но там эти хранилища очень давно пусты. Кюречик — это радиолокационный объект. Там расположены две РЛС дальнего обнаружения, работающие в интересах ПРО — AN/TPY-2 и AN/SPY-1D. Первая секторная станция входит в состав системы ПРО ТВД THAAD и имеет дальность обнаружения надгоризонтных целей до нескольких тысяч километров. Вторая же поскромнее, но зато кругового обзора и входит в том числе в состав комплекса ПРО Aegis Ashore. Симметрия и асимметрия ответов. Где же российский парк Римини?



Быть выгнанными с Инжирлика для США будет крайне неприятно и с точки зрения престижа, и проблем (один вывоз В61 чего стоит), и расходов, и контроля над Турцией, который будет утрачен. А быть выгнанными с Кюречика как бы не хуже — эти станции, в общем, мало помогут в задачах ПРО, поскольку работающей эффективной системы ПРО США так пока и не создали. Зато как станции, обеспечивающие американских военных ценной информацией о ряде аспектов нашей ракетной деятельности, они им полезны и нужны. Хотя пусков по южной "короткой" испытательной трассе "Капустный Яр — Сары-Шаган" американцы и этими станциями толком не видят, но есть и иная ценная информация.



Если американские базы "попросят" из Турции, а слухи и разговоры об этом ходили давно, то это будет, несомненно, выгодно и Турции, и России. Но вот попросят ли? Это пока вопрос, не имеющий ответа. Соединенные Штаты, похоже, до сих пор не сделали правильных выводов из истории с покупкой турками экспортного варианта ЗРС С-400. Они не понимают, что их угрозы уже не действуют даже на ближайших (когда-то) союзников, а лишь медленно превращают их в будущих противников. Более того, даже посулы действуют подобным образом.Американцы, руководствуясь сугубо финансовыми мотивами, стремясь "нагнуть" на покупку откровенно неконкурентноспособных ЗРК по бешеной цене своего и без того норовистого и сильно обиженного союзника, действовали предельно тупо. Вся эта линия на продавливание отказа от С-400 выставляла американскую администрацию на посмешище. Начиная с тезиса о несовместимости специально адаптированной ЗРС с системами НАТО, почему-то ЗРС С-300ПМУ или ПМУ-1 у греков и ряда других стран альянса, равно как ЗРК "Оса-АКМ" или какие-то другие, не порождали таких проблем, и только вдруг у турок и с С-400 вот возникла проблема. Причем со злосчастным F-35: мол, через С-400 русские сразу узнают все его секреты. Ну очень смешная сказка, и турки в нее не поверили.Причем, когда стало ясно, что турок не продавить никак, умные американцы бы сделали вид, что им не очень бы этого и хотелось, потому что для самопровозглашенного "гегемона" очень важно, чтобы его указания не игнорировались его союзниками, сателлитами и прихлебателями. Но у власти с каждым новым президентством все более неумные американцы. Которые, получив отказ, действуют по принципу, изложенному В.С. Высоцким в одной из песен: "Ты их в дверь — они в окно". И это продолжается до момента, пока не становится смешным.Поэтому администрация США сначала делала одни и те же предложения Турции, включавшие в себя отказ от С-400 и закупку "Пэтриотов", хотя турки даже были готовы купить дорогущий и неэффективный "Пэтриот" в нагрузку к С-400. А затем до самого последнего момента ждали, что турки откажутся — и попадут на немалую неустойку, не говоря уж о полной утрате авторитета Эрдогана перед населением, настроенным ныне весьма антиамерикански, да еще с 2016 г., с попытки путча, эти настроения пропагандой лишь накачивались. К тому же действия американцев, пытающихся переломить союзника через колено, действуют лучше всякой пропаганды.Когда компоненты первого дивизиона из четырех заказанных начали прибывать в Турцию, американцы сделали новое предложение, еще тупее предыдущих: не использовать и не ставить на боевое дежурство, не доводить до боеготовности получаемые дивизионы. Предложение, равносильное тому, что вы, скажем, купили машину, причем дорогую, хорошую и красивую, а вам предлагают ее в гараж на другом конце города поставить и забыть про нее, даже не прокатившись! Согласитесь? Или покрутите пальцем у виска и объясните предложившему, что ему делать с этим предложением и куда пойти? Ответ очевиден. Как очевиден и ответ турок. Кем надо быть, чтобы до подобного маразма додуматься? Наверное, кем-то вроде Помпео и Болтона? Или это г-н Трамп такое придумал? Сложно сказать. Но, видимо, турок ждут и другие "взаимовыгодные" предложения.Итак, вместо "пряника" у Вашингтона только какой-то подобранный на улице заплесневелый, погрызенный мышами и поклеванный птицами сухарик. Вместо же "кнута" — выкидывание Турции из программы F-35. Да, турки лишаются и самолета, в который вложены и их деньги (впрочем, их, скорее всего, вернут), и возможности для своих аэрокосмических предприятий подзаработать, ведь немало узлов делали турецкие фирмы. Но и США получают проблему, которую нужно решать, ведь выпуск этих узлов и агрегатов наладить можно и в США, но цена будет совершенно другой. И на это нужно время. Что бы там ни говорили официальные американские лица, сумма явно будет немаленькой. Сначала речь шла о 200 млн. долл., потом о 600, а затем она может расти и расти.Но Турция уже присматривается к российским Су-35СЭ. И это будет куда более удачный выбор, да еще и за меньшую сумму. Причем нельзя исключать и того, что Эрдоган воспринимает историю с F-35 не как наказание, но как избавление. Для лидера страны, находящейся сейчас в непростых отношениях с США, крайне неразумно было бы делать ставку на самолеты, система контроля техсостояния которых постоянно сбрасывает информацию производителю о состоянии борта, а система логистического обеспечения — о его местонахождении и использовании. Даже если это твой вроде бы союзник. Устраивающий против тебя перевороты.Что же до России, то ей выгодна Турция или достаточно независимая внутри Североатлантического альянса, или уже находящаяся вне его. Поэтому турки могут выбрать российские истребители.Стоит вспомнить реакцию различных "турбопатриотов" у нас (вроде "турки сдадут все секреты американцам"). Их и сейчас хватает, причем люди еще и про возможную покупку турками Су-35СЭ говорят то же самое. У экспортных систем, да еще и специально подготовленных не для ближайшего союзника, секретов, способных навредить системам внутреннего пользования, практически нет. Да и меры защиты тоже, в общем, предусматриваются. К тому же стоит отметить, что, по имеющейся информации, туркам не продается версия ЗРС, способная применять экспортную версию ЗУР большой дальности 40Н6Е, с ухудшенными ТТХ — эту ракету можно применять с определенной версии пусковой установки, которая пока никак не "светилась" среди прибывающих грузов. В отличие от Китая. И не стоит думать, что и истребитель им продадут не только такой же, как у ВКС, но и такой же, как у ВВС НОАК. Доверие нужно заслужить. Турции это будет непросто, учитывая многое — и историю отношений, и ментальность.Но Турция намерена и принять ответные меры. Пока их еще не пустили в дело, но уже озвучивают. В частности, Эрдоган уже озвучил, что Турция может отказаться от закупки 100 лайнеров производства "Боинг" на сумму порядка 10 млрд. долл., эта сумма даже больше возможного убытка Турции на программе F-35. И чем заменить эти самолеты, видимо, уже ищут. Там же, где и ЗРС и истребители.В новостной ленте обнаружилось практически одновременно с высказыванием турецкого президента следующее:Причем эти сообщения многие воспринимают так же, как с С-400: "набивание цены турками перед американцами", "торг", и так далее. Хотя это уже похоже на смену вектора ориентации страны. Причем не вынужденную, а задуманную заранее. Хотя с Турцией действительно можно до последнего момента находиться в неизвестности. Уж очень "непростые" там политики.Также среди ответных мер есть и более неприятные для США (да, конечно, интересы "Боинга" важны Белому дому, но эту корпорацию в последнее время только ленивый не пинает). А именно военные меры. На днях глава МИД Турции М. Чавушоглу в интервью одному из местных ТВ-каналов сказал:Про авиабазу Инжирлик знают, наверное, многие — это крупная авиабаза НАТО, на которой имеются хранилища для ядерных авиабомб, и там хранится около 50 тактических авиабомб В61 — единственного ТЯО в арсеналах США. Кстати, такие хранилища есть и законсервированы на той базе, куда ныне привозят компоненты С-400 — это Мюртед, ранее Акинжи, авиабаза под Анкарой. Точнее, бывшая авиабаз США, затем закрытая, и бывшая авиабаза ВВС Турции, закрытая после путча несколько лет назад. Но там эти хранилища очень давно пусты. Кюречик — это радиолокационный объект. Там расположены две РЛС дальнего обнаружения, работающие в интересах ПРО — AN/TPY-2 и AN/SPY-1D. Первая секторная станция входит в состав системы ПРО ТВД THAAD и имеет дальность обнаружения надгоризонтных целей до нескольких тысяч километров. Вторая же поскромнее, но зато кругового обзора и входит в том числе в состав комплекса ПРО Aegis Ashore.Быть выгнанными с Инжирлика для США будет крайне неприятно и с точки зрения престижа, и проблем (один вывоз В61 чего стоит), и расходов, и контроля над Турцией, который будет утрачен. А быть выгнанными с Кюречика как бы не хуже — эти станции, в общем, мало помогут в задачах ПРО, поскольку работающей эффективной системы ПРО США так пока и не создали. Зато как станции, обеспечивающие американских военных ценной информацией о ряде аспектов нашей ракетной деятельности, они им полезны и нужны. Хотя пусков по южной "короткой" испытательной трассе "Капустный Яр — Сары-Шаган" американцы и этими станциями толком не видят, но есть и иная ценная информация.Если американские базы "попросят" из Турции, а слухи и разговоры об этом ходили давно, то это будет, несомненно, выгодно и Турции, и России. Но вот попросят ли? Это пока вопрос, не имеющий ответа. Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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