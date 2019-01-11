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Ты – мне, я – тебе. На Украине вступил в силу закон об обязательном согласии на секс

11 января 2019, 16:09  •  156 • В России

Наконец-то Украина оказалась впереди Европы, если не всей, то почти всей. С 11 января на Незалежной вступили в силу поправки к Уголовному кодексу, по которым секс без предварительного согласия обеих (или сколько там получится) сторон приравнивается к сексуальному насилию (изнасилованию). Закон, порожденный сумрачным сознанием шведских феминисток, украинские депутаты приняли в декабре 2017-го, а год назад его подписал занимающий пост президента страны Петр Порошенко. Правда, с отсрочкой вступления в силу на год. И вот этот год истек. И теперь наутро после бурного вечера или ночи любая женщина может прийти в полицию с заявлением на случайного или неслучайных знакомых (даже жена на своего мужа) об изнасиловании. Где-то даже напоминает старый анекдот о проститутке, подавшей аналогичное заявление, потому что ей «не заплатили, значит, изнасиловали». Тем более, что трактовать закон можно и расширительно, когда отсутствие несогласия не является согласием. Инициатором проекта выступила супруга нынешнего генпрокурора Украины Ирина Луценко, постпред Порошенко в Верховной Раде и член его фракции в Верховной Раде.

Правда, как закон будет действовать на Украине, пока никто не знает. Одни украинские юристы говорят, что надо будет обмениваться расписками. Другие справедливо их опровергают: мол, расписку тоже можно написать под угрозой, в результате насилия или даже после шантажа в духе «фиг тебе, а не новую шубу». Третьи утверждают, что было бы неплохо на романтический ужин влюбленных или на семейный вечер приглашать нотариуса, чтобы он заверил согласие, как положено. Четвертые уверены, что лишь видеофиксация способна обеспечить защиту от последующих обвинений в изнасиловании. Причем, видеофиксация не только согласия, но и самого секса. Мол, иначе, отсутствие согласия на какую-то позу или способ соития также можно будет трактовать как преступление. Лучшим способом обезопасить себя для мужчин может стать приглашение нотариуса с видеокамерой. В сельской местности, как вариант, участкового. Пятые уже взялись за разработку типового договора, поскольку согласие должно быть юридически значимым, а обычные расписки этому критерию не удовлетворяют. Шестые разрабатывают абонементы с купонами. Сплошной дурдом, от которого уже не в переносном, а в прямом смысле «голова заболит» теперь у мужиков. Иначе никто не гарантирован от того, что не загремит за решетку на 5-7 лет.

Формально закон одинаково действует и для гетеросексуалов, и для лесбиянок, и для педерастов и сторонников всяко-разной ориентации, причем, для все участников полового акта. Но почти все эксперты уверены, что на практике закон будет направлен преимущественно против мужчин, поскольку изнасилованием теперь считается «действие с проникновением в тело другого человека». И что он на ровном месте создает большое поле деятельности для шантажистов в сексуальной сфере.

Можно констатировать, что после того, как украинское государство ворвалось в область интимного духовного своих граждан в церковном вопросе, оно не менее бесцеремонно залезло уже к ним впрямую и в постель. А секс по-украински отныне станет испытанием, которое смогут пройти только самые твердые духом. И не только им.

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