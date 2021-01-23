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Twitter заткнул рот ещё одному лидеру страны. Не обошлось без Трампа
23 января 2021, 01:55 • 75 • Политика
Аккаунт администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Twitter "заблокирован навсегда" после высказывания политика в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Хаменеи заявил, что "месть неизбежна", намекая на возмездие за убийство физика-ядерщика Кассета Сулеймани.
Twitter навсегда заблокировал аккаунт администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи после поста с фотографией бывшего президента США Дональда Трампа, который играет в гольф в тени иранского беспилотника.
"Месть неизбежна", - гласит подпись под фото на фарси.
В Twitter заявили, что такой пост оскорбителен и не соответствует политике компании.
Примечательно, что ранее Twitter блокировал самого Дональда Трампа за посты, связанные с беспорядками в начале января в Вашингтоне.
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