Twitter заткнул рот ещё одному лидеру страны. Не обошлось без Трампа

Twitter навсегда заблокировал аккаунт администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи после поста с фотографией бывшего президента США Дональда Трампа, который играет в гольф в тени иранского беспилотника.

"Месть неизбежна", - гласит подпись под фото на фарси.

В Twitter заявили, что такой пост оскорбителен и не соответствует политике компании.

Примечательно, что ранее Twitter блокировал самого Дональда Трампа за посты, связанные с беспорядками в начале января в Вашингтоне.