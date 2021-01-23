Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
СМИ: украинские власти пришли в ярость от ответа России на водную блокаду Крыма
Воевать с Россией - пупок развяжется: Украинец в прямом эфире выдал суровую прав...
Соавтор биографии Владимира Путина: "Я знаю, чей это дворец"
Главная / Политика

Twitter заткнул рот ещё одному лидеру страны. Не обошлось без Трампа

23 января 2021, 01:55  •  75 • Политика
Аккаунт администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Twitter "заблокирован навсегда" после высказывания политика в адрес экс-президента США Дональда Трампа. Хаменеи заявил, что "месть неизбежна", намекая на возмездие за убийство физика-ядерщика Кассета Сулеймани.
Twitter навсегда заблокировал аккаунт администрации верховного лидера Ирана Али Хаменеи после поста с фотографией бывшего президента США Дональда Трампа, который играет в гольф в тени иранского беспилотника.
"Месть неизбежна", - гласит подпись под фото на фарси.
В Twitter заявили, что такой пост оскорбителен и не соответствует политике компании.
Примечательно, что ранее Twitter блокировал самого Дональда Трампа за посты, связанные с беспорядками в начале января в Вашингтоне.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
23 января 2021, 00:05
Порошенко призвал к "осаде" Кремля
22 января 2021, 22:15
В послужном списке Ирак и борьба с ИГИЛ*: Впервые в истории главой Пентагона стал афроамериканец
23 января 2021, 00:05
"Не прошло и месяца": Санду превратила "страшилки" в реальность, нарушив обещание о русском языке
23 января 2021, 00:05
Детали остались в секрете: Гейтс скрыл, чем привился от COVID-19
23 января 2021, 00:05
Демократы жаждут "расправы" над Трампом: Названа дата рассмотрения импичмента сенаторами США
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 января 2021, 03:40
Навального увели полицейские: "Сериал" с возвращением в Россию закончился
19 января 2021, 10:50
Трамп перед уходом сделал гадость России
17 января 2021, 16:40
Журналист стёр улыбку с лица Гордона заявлением о Крыме: "Как ни больно это украинцам"
16 января 2021, 08:35
"Начнётся гражданская война": Политолог сказал, что станет последней каплей для народа в пандемию
18 января 2021, 00:55
«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами»
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
19 января 2021, 00:45
Кто лишил Белоруссию ЧМ по хоккею - 2021: Тихановская сдала всех причастных
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.