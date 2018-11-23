Twitter заблокировал сообщение RT о спонсорах «разжигателей» гибридной войны из Британии

Соцсеть удалила пост RT со списком контактов разоблачителей, представленных в открытом доступе хакерами Anonymous. В них разоблачители предоставили полный список тех лиц, кого финансируют британский МИД и разведка. «Объявленная цель проекта - противодействие российской пропаганде и гибридной войне Москвы», - рассказали хакеры. При этом около двух фунтов в год, согласно обнародованным сведениям, тратится на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс.

Твит RT в Twitter был удален согласно внутренним правилам соцсети. В частности, говорится, что в сообщении были приведены личные сведения без разрешения владельцев.

По приведенной ранее информации, в материалах, находившихся в открытом доступе от Anonymous, сообщалось о содержании отчета британского Института построения государства. Там содержались фамилии контактов, которые финансируются со стороны британского МИД и разведки.

Twitter вынудил нас удалить скрин со списком контактов pic.twitter.com/IUPcNZ23zi — RT на русском (@RT_russian) 23 ноября 2018 г.

В нем оказались и Владимир Ашурков, который является сподвижником оппозиционера Алексея Навального, и финансист Уильям Браудер, который проходит по нескольким громким уголовным делам в России, и осужденный за госизмену Игорь Сутягин.

При этом разоблачители отмечают, что обнародованные ими документы наглядно показывают вмешательство Лондона «во внутренние дела независимых европейских государств».