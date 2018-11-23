Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В МИД Британии заявили, что будут рады узнаваемость проекта о противодействии Ро...
Вскрытие покажет! Куликов ЖЕСТКО оценил ситуацию на Украине. Вечер с Соловьевым ...
«Чистой воды демагогия»: как Украина уходит от ответственности за сайт «Миротвор...
Идлиб превратился в царство террора
Главная / В мире

Twitter заблокировал сообщение RT о спонсорах «разжигателей» гибридной войны из Британии

23 ноября 2018, 23:24  •  77 • В мире
Соцсеть удалила пост RT со списком контактов разоблачителей, представленных в открытом доступе хакерами Anonymous. В них разоблачители предоставили полный список тех лиц, кого финансируют британский МИД и разведка. «Объявленная цель проекта - противодействие российской пропаганде и гибридной войне Москвы», - рассказали хакеры. При этом около двух фунтов в год, согласно обнародованным сведениям, тратится на формирование кластеров лидеров мнения, которые должны поддерживать антироссийский дискурс.
Твит RT в Twitter был удален согласно внутренним правилам соцсети. В частности, говорится, что в сообщении были приведены личные сведения без разрешения владельцев.
По приведенной ранее информации, в материалах, находившихся в открытом доступе от Anonymous, сообщалось о содержании отчета британского Института построения государства. Там содержались фамилии контактов, которые финансируются со стороны британского МИД и разведки.
Twitter вынудил нас удалить скрин со списком контактов pic.twitter.com/IUPcNZ23zi
— RT на русском (@RT_russian) 23 ноября 2018 г.
В нем оказались и Владимир Ашурков, который является сподвижником оппозиционера Алексея Навального, и финансист Уильям Браудер, который проходит по нескольким громким уголовным делам в России, и осужденный за госизмену Игорь Сутягин.
При этом разоблачители отмечают, что обнародованные ими документы наглядно показывают вмешательство Лондона «во внутренние дела независимых европейских государств».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 13:24
«Это не поможет Мэй на переговорах по брекситу»: Лондон опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей
23 ноября 2018, 23:24
Twitter заблокировал сообщение RT о спонсорах «разжигателей» гибридной войны из Британии
23 ноября 2018, 10:24
Щенка, сделавшего «кусь» британскому полисмену, выпустили из-под ареста

23 ноября 2018, 23:24
Российские дипломаты указали на изъяны «документалки» ВВС о Скрипалях
23 ноября 2018, 23:24
Родственники жертв рейса MH17 подали против России иск в ЕСПЧ
23 ноября 2018, 20:09
Идлиб превратился в царство террора
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
20 ноября 2018, 04:25
Два в одном – союзники России и партнёры Порошенко
17 ноября 2018, 14:39
«Подумай про того, хто бухой спыть в окопи»: Замерзающие украинцы возмутились призывом активистов
22 ноября 2018, 21:09
Украинский посол ответил на требование МИД ФРГ закрыть «Миротворец»
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
22 ноября 2018, 19:39
Над Кремлем летали вертолеты с десантниками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.