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Twitter заблокировал аккаунт посольства России в Сирии после критики "Белых касок"

31 июля 2019, 16:24  •  80 • Политика

ТАСС, 31 июля. Twitter приостановил действие аккаунта посольства России в Сирии после публикации сообщения о неправительственной организации "Белые каски". Об этом сообщило посольство РФ в ЮАР в Twitter.

"<...> Twitter приостановил действие аккаунта посольства России в Сирии после того, как оно опубликовало сообщение с критикой "Белых касок", процитировав данные Министерства обороны России. Аккаунт еще не был подтвержден - [что] только доказывает, что "обычные" аккаунты не могут иметь различные мнения", - говорится в сообщении дипмиссии.

29 июля начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что боевики в Сирии развернули кампанию по дискредитации действий России в зоне деэскалации "Идлиб". По словам Рудского, в частности, "Белые каски" с помощью постановочных кадров распространяют дезинформацию о якобы имевших место ударах ВКС РФ в Сирии по мирным жителям.

Рудской также сообщил, что дезинформационная кампания по дискредитации действий России в зоне "Идлиб" развязана террористами и обеспечивающими их деятельность организациями. Так, отметил генерал, утверждается, что российская авиация якобы наносит удары по мирным жителям и социально значимым объектам. Он отметил, что все подобные обвинения основаны на лжи псевдоспасателей из числа "Белых касок", многократно уличенных в провокациях, изготовлении фальшивок и сотрудничестве с террористами.

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