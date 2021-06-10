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Twitter вызвал Нигерию "на поговорить" после блокировки. Facebook и Instagram на очереди
10 июня 2021, 00:55 • 50 • В мире
Компания Twitter обратилась к властям Нигерии, намереваясь поговорить о блокировке соцсети в стране с населением более 210 миллионов человек. Следующие на очереди Facebook и Instagram.
После заседания Федерального исполнительного совета Нигерии министр информации и культуры этой страны Лай Мохаммед рассказал об обращении руководства Twitter к властям его страны. Они хотят на высоком уровне обсудить ситуацию, связанную с приостановкой деятельности сети микроблогов.
По словам Мохаммеда, проблему, которая привела к блокировке, необходимо решить. Для начала Twitter должен зарегистрироваться на территории Нигерии как коммерческая организация.
"Аналогичным образом должны будут поступить и другие социальные сети, включая Facebook и Instagram", - привела слова министра нигерийская газета Punch.
4 июня стало известно, что работа Twitter в Нигерии приостановлена на неопределённый срок. Причиной стало использование этой соцсети лицами, "кто пытается подорвать единство и безопасность страны", объяснял Мохаммед.
"Нигерия - мужик", - восторженно писали об этом в России.
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