Twitter вызвал Нигерию "на поговорить" после блокировки. Facebook и Instagram на очереди

Компания Twitter обратилась к властям Нигерии, намереваясь поговорить о блокировке соцсети в стране с населением более 210 миллионов человек. Следующие на очереди Facebook и Instagram.

После заседания Федерального исполнительного совета Нигерии министр информации и культуры этой страны Лай Мохаммед рассказал об обращении руководства Twitter к властям его страны. Они хотят на высоком уровне обсудить ситуацию, связанную с приостановкой деятельности сети микроблогов.

По словам Мохаммеда, проблему, которая привела к блокировке, необходимо решить. Для начала Twitter должен зарегистрироваться на территории Нигерии как коммерческая организация.

"Аналогичным образом должны будут поступить и другие социальные сети, включая Facebook и Instagram", - привела слова министра нигерийская газета Punch.

4 июня стало известно, что работа Twitter в Нигерии приостановлена на неопределённый срок. Причиной стало использование этой соцсети лицами, "кто пытается подорвать единство и безопасность страны", объяснял Мохаммед.

"Нигерия - мужик", - восторженно писали об этом в России.