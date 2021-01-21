Twitter выдвинул посольству Китая условие разблокировки: Или вручную, или бан

Отмечается, что аккаунт посольства Китая в США был заблокирован из-за публикации про уйгуров. Twitter удалил пост, в котором говорилось, что уйгурские женщины больше не являются "машинами по зачатию детей", заменив его надписью "Этот твит больше не доступен".

По данным агентства Bloomberg, теперь же администрация Twitter требует от владельца аккаунта вручную удалить подобное сообщение, чтобы восстановить доступ.

"Мы предприняли это действие в отношении этого твита из-за нарушения нашей политики против дегуманизации", - сообщил представитель Twitter.

Накануне администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт нового парламента Венесуэлы. На пустующей странице указано, что авторы учётной записи "не выполняют правила".

Напомним, что ранее Twitter помечал посты президента США Дональда Трампа плашкой, извещающей пользователей, что автор аккаунта распространяет информацию, которая вводит людей в заблуждение. Речь шла о твитах, в которых Трамп обвинял демократов в фальсификациях на выборах. Позднее сервис микроблогов полностью заблокировал страницу Трампа, обвинив главу государства в подстрекательстве к мятежу.

Также в январе на официальной странице производителя российской вакцины "Спутник V" в Twitter появилась плашка с предупреждением "Внимание! Действие этой учётной записи временно ограничено". Ниже объяснялось, что причиной блокировки стали некие "необычные действия", которые выполнялись "от имени учётной записи". Через некоторое время доступ к аккаунту "Спутника" был полностью восстановлен.