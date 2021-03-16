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Twitter возомнил себя "вершителем судеб". Теперь пришло время нести ответственность - Пронько

16 марта 2021, 18:45  •  142 • Политика
Роскомнадзор может через месяц заблокировать Twitter на территории России. Пронько напомнил, что соцсеть первой начала по-хамски подвергать цензуре людей и заслуживает симметричного ответа.
Роскомнадзор поставил ультиматум компании Twitter. Сервис будет заблокирован в России, если в течение месяца не удалит запрещенную информацию. Ситуацию прокомментировал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он считает, что каждый имеет право на своё мнение и суждение. Но Twitter, к сожалению, не придерживается тех же принципов и максимально хамским образом подвергает людей цензуре.
Два года назад эта соцсеть без объяснения причин заблокировала мой личный аккаунт. От них пришло письмо, что беспокоить их по этому поводу не стоит, потому что отвечать они на возражения не будут,
- рассказал Пронько в своём Telegram-канале.
По этой причине он считает, что подобная хамская цензура достойна симметричного ответа. Никто не давал соцсети право цензурировать мнения и суждения других людей. Администраторы Twitter сами решили стать "вершителями судеб", а потому должны быть жёстко поставлены в рамки закона.
За цензуру надо нести ответственность, иначе какая это свобода слова,
- подчеркнул Юрий Пронько.

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