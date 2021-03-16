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Twitter возомнил себя "вершителем судеб". Теперь пришло время нести ответственность - Пронько
16 марта 2021, 18:45 • 142 • Политика
Роскомнадзор может через месяц заблокировать Twitter на территории России. Пронько напомнил, что соцсеть первой начала по-хамски подвергать цензуре людей и заслуживает симметричного ответа.
Роскомнадзор поставил ультиматум компании Twitter. Сервис будет заблокирован в России, если в течение месяца не удалит запрещенную информацию. Ситуацию прокомментировал обозреватель Царьграда Юрий Пронько.
Он считает, что каждый имеет право на своё мнение и суждение. Но Twitter, к сожалению, не придерживается тех же принципов и максимально хамским образом подвергает людей цензуре.
- рассказал Пронько в своём Telegram-канале.
По этой причине он считает, что подобная хамская цензура достойна симметричного ответа. Никто не давал соцсети право цензурировать мнения и суждения других людей. Администраторы Twitter сами решили стать "вершителями судеб", а потому должны быть жёстко поставлены в рамки закона.
- подчеркнул Юрий Пронько.
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