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Twitter вмешался в выборы США? Сеть микроблогов рухнула после заявления Комитета Сената

16 октября 2020, 12:40  •  162 • Политика
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter. Сеть микроблогов рухнула после заявления Комитета Сената о том, что у главы платформы Джека Дорси могут быть взяты показания по вопросу блокировки одной политической статьи. Twitter вмешался в выборы США?
Twitter рухнул в ночь с 15 на 16 октября. Наибольшие проблемы испытали пользователи из Соединённых Штатов. На неполадки пожаловались также британцы и японцы. Около 60% владельцев аккаунтов не смогли получить корректный доступ к десктопной версии. Около 27% не сумели прочитать или опубликовать твиты с устройств на iOS, 12% - на Android. Такие данные предоставляет сервис Downdetector.
Ранее стало известно, что главой Twitter Джеком Дорси заинтересовался юридический комитет Конгресса США из-за твита на странице газеты New York Post. Сеть микроблогов заблокировала сообщения, где говорилось об электронной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты Джо Байдена, и советника администрации украинской компании Burisma Вадима Пожарского.
Сенаторы планируют вызвать Дорси повесткой для дачи показаний. Причина - подозрения во вмешательстве в выборы, а также в цензурировании прессы на платформе, которую он возглавляет. По мнению политиков, глава Twitter пытается оградить Джо Байдена, которого, к слову, в той самой публикации журналисты NYP обвинили в коррупционных делах с участием Украины и опубликовали ряд новых свидетельств.

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