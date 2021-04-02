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Twitter снова оштрафовали в Москве: Соцсеть отдаст миллионы за нарушения в России

02 апреля 2021, 15:00  •  12 • Политика
Тwitter получил в России ещё один штраф на 3,3 миллиона рублей. Соцсеть наказали из-за отказа удалить призывы к противоправным действиям.
Тwitter получил в России ещё один штраф на 3,3 миллиона рублей. Так социальную сеть наказали из-за неудаления информации с призывами к противоправным действиям, рассказали в Таганском суде Москвы.
Мировой суд в Москве ранее утром принял решение оштрафовать социальную сеть Twitter. На неё наложили санкции в размере 3,5 миллиона рублей. Нынешнее наказание - второе за несколько часов. Суммарно Twitter пополнит казну России на 6,8 миллионов рублей - и не исключено, что это не последние штрафы.
Штраф на Twitter был наложен за неудаление противоправной информации. В частности, соцсеть оштрафовали за отказ удалить информацию с призывами к подросткам выйти на незаконные акции в Москве, напомнил Telegram-канал "Кстати".
Претензии суда касаются не только Twitter. В аналогичных нарушениях замечены Facebook и компания Google. В отношении нарушителей было составлено в общей сложности девять административных протоколов - по три на каждую социальную сеть.
Роскомнадзор обвиняет соцсети и Google, который управляет видеосервисом YouTube, в отказе удалять противоправную информацию. В частности, речь идёт о призывах к несовершеннолетним участвовать в несогласованных акциях в поддержку блогера Алексея Навального.
К слову, Роскомнадзор 10 марта замедлил скорость работы Twitter в России. Соцсеть заработала на 10% медленнее с мобильных и на 50% вальяжнее со стационарных устройств. В период с 2017 года и до сих пор соцсеть не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

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