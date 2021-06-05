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Twitter просчитался: "Информационный монстр" не может диктовать, как надо жить - Захарова
05 июня 2021, 20:05 • 17 • Политика
Twitter удалил сообщение президента Нигерии. В ответ Нигерия заблокировала Twitter. "Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить", - прокомментировала Мария Захарова.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликт между Twitter и правительством Нигерии. Дипломат отметила, что "информационный монстр" не может диктовать государству, как ему жить.
Ранее администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мохаммаду Бухари. В ответ правительство Нигерии заблокировало соцсеть в стране. Причиной конфликта стало сообщение главы государства, касающееся гражданской войны 1967-1970 годов.
- написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она добавила, что данная тема недавно поднималась на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвящённой цифровому суверенитету и единому информационному пространству. Видеозапись мероприятия появилась и общедоступна в YouTube.
- подчеркнула Мария Захарова.
В противном случае рождаются диктаторы приватизированной свободы слова, отметила дипломат.
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