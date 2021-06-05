Twitter просчитался: "Информационный монстр" не может диктовать, как надо жить - Захарова

Twitter удалил сообщение президента Нигерии. В ответ Нигерия заблокировала Twitter. "Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить", - прокомментировала Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала конфликт между Twitter и правительством Нигерии. Дипломат отметила, что "информационный монстр" не может диктовать государству, как ему жить.

Ранее администрация Twitter удалила запись президента Нигерии Мохаммаду Бухари. В ответ правительство Нигерии заблокировало соцсеть в стране. Причиной конфликта стало сообщение главы государства, касающееся гражданской войны 1967-1970 годов.

Посчитала соцсеть, что не так президент Нигерии знает историю Нигерии, как соцсеть. Посчитала - и просчиталась. Нет теперь такой соцсети в Нигерии, пока власти Нигерии не посчитают иначе,

- написала Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Она добавила, что данная тема недавно поднималась на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), посвящённой цифровому суверенитету и единому информационному пространству. Видеозапись мероприятия появилась и общедоступна в YouTube.

Информационный монстр, даже очень привлекательный, не может диктовать государству не своей регистрации, как ему жить, как трактовать исторические события, какие фильмы смотреть и какую музыку слушать,

- подчеркнула Мария Захарова.

В противном случае рождаются диктаторы приватизированной свободы слова, отметила дипломат.