Twitter продолжает блокировать российские аккаунты

• 67 • В мире

Twitter заблокировал еще более тысячи "пропагандистских аккаунтов"

Руководство Twitter похвалилось тем, что заблокировало свыше 1600 российских аккаунтов, которые заподозрили в "связях с вмешательством в американские выборы". А всего было выявлено более 50 тысяч подобных микроблогов.

Так, в официальном сообщении говорится, что "боты" публиковали информацию о президентских выборах в США.



"Мы выявили 13,5 тыс. дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тыс. аккаунтов, - говорится в блоге Twitter. - Мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов".

Примечательно, что всем гражданам США, которые были подписаны на "подозрительные микроблоги", выслали соответствующие уведомления.