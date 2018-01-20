|
Twitter продолжает блокировать российские аккаунты
20 января 2018, 12:39 • 67 • В мире
Twitter заблокировал еще более тысячи "пропагандистских аккаунтов"
Руководство Twitter похвалилось тем, что заблокировало свыше 1600 российских аккаунтов, которые заподозрили в "связях с вмешательством в американские выборы". А всего было выявлено более 50 тысяч подобных микроблогов.
Так, в официальном сообщении говорится, что "боты" публиковали информацию о президентских выборах в США.
"Мы выявили 13,5 тыс. дополнительных аккаунтов, в общей сложности 50,3 тыс. аккаунтов, - говорится в блоге Twitter. - Мы считаем, что они связаны с Россией и публиковали связанный с выборами контент в ходе выборов".
Примечательно, что всем гражданам США, которые были подписаны на "подозрительные микроблоги", выслали соответствующие уведомления.
Подпишитесь на нас
67
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
17 января 2018, 06:39
|
15 января 2018, 09:09
|
17 января 2018, 17:54
|
14 января 2018, 21:56
|
16 января 2018, 14:24
|
17 января 2018, 16:24
|
13 января 2018, 23:24