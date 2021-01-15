Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
США придумали, как вернуть Киеву Донбасс. Эксперт оценил американский проект: &q...
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущ...
Придумали, как отыграться за Крым. Киев грозит российским офицерам
Для русской разведки это нехарактерно, но "Путин сделал это!": В ФБР о...
Главная / Политика

Twitter одумался? Объявивший было войну "Спутнику V" сервис внезапно переобулся

15 января 2021, 01:25  •  25 • Политика
Объявивший было войну российской вакцине "Спутник V" американский сервис микроблогов внезапно переобулся и разблокировал страницу препарата против коронавируса. Twitter одумался?
Компания Twitter перестала блокировать аккаунт российской вакцины от COVID-19. Ранее в четверг сервис начал скрывать страницу "Спутника" плашкой "Внимание! Действие этой учётной записи временно ограничено". Ниже объяснялось, что причиной блокировки стали некие "необычные действия", которые якобы выполнялись "от имени учётной записи". В каких именно "необычных действиях" Twitter подозревал аккаунт, неизвестно.
На данный момент страница "Спутника V" открывается без всякого сопроводительного текста.
Отметим, что во время выборов Twitter скрывал посты президента США Дональда Трампа плашкой, извещающей о том, что пользователь распространяет вводящую в заблуждение информацию. Речь шла о твитах, в которых американский лидер утверждал, что демократы украли у него голоса при помощи фальсификаций.
Позже Twitter и вовсе навсегда заблокировал аккаунт президента США, заявив, что Трамп призывал людей к беспорядкам. Главу государства также забанили в Instagram, Facebook и ряде других социальных сетей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



25
Источник
Похожие новости
14 января 2021, 19:55
Тайная цель "Северного потока - 2" раскрыта - западную "сенсацию" оценил эксперт: "Почему бы и нет?"
14 января 2021, 21:45
"Трамп избрал правильную стратегию": Бабурин раскрыл план осаждённого президента США
14 января 2021, 22:40
На Украине заговорили о "компромиссах" по Крыму
14 января 2021, 23:35
Киеву не удаётся семь лет, но... Кравчук предложил компромисс по Крыму
14 января 2021, 21:45
Институт Катона избавился от "неправильного русского", который вместо России стал критиковать США
14 января 2021, 21:45
Худшие опасения сбылись: Греф покусился на цифровой след каждого ребёнка России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 января 2021, 16:20
Это признание! Американскому флоту приказано действовать агрессивно против русских кораблей
08 января 2021, 14:30
Начало крупной революции: политолог о ситуации в США
12 января 2021, 00:05
Украинцы тут же поняли, за что прилетели санкции США: "Демократы начинают мстить"
13 января 2021, 10:00
"Патриот Украины" в прямом эфире выдал неудобную правду о Крыме. Ведущие погрустнели
09 января 2021, 10:40
С-300 уничтожил израильский беспилотник - сначала радар, затем и систему: Написанному верить?
08 января 2021, 09:00
На Украине нашли «золотое дно»: известный врач назвал самый крутой бизнес
09 января 2021, 01:30
"Смелее, смелее!": Это русские брали американский Капитолий - украинцы выдали get in за сенсацию
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.