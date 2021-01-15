Twitter одумался? Объявивший было войну "Спутнику V" сервис внезапно переобулся

Компания Twitter перестала блокировать аккаунт российской вакцины от COVID-19. Ранее в четверг сервис начал скрывать страницу "Спутника" плашкой "Внимание! Действие этой учётной записи временно ограничено". Ниже объяснялось, что причиной блокировки стали некие "необычные действия", которые якобы выполнялись "от имени учётной записи". В каких именно "необычных действиях" Twitter подозревал аккаунт, неизвестно.

На данный момент страница "Спутника V" открывается без всякого сопроводительного текста.

Отметим, что во время выборов Twitter скрывал посты президента США Дональда Трампа плашкой, извещающей о том, что пользователь распространяет вводящую в заблуждение информацию. Речь шла о твитах, в которых американский лидер утверждал, что демократы украли у него голоса при помощи фальсификаций.

Позже Twitter и вовсе навсегда заблокировал аккаунт президента США, заявив, что Трамп призывал людей к беспорядкам. Главу государства также забанили в Instagram, Facebook и ряде других социальных сетей.