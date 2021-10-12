Twitter испугался донбасского героя: Фотографию от журналистки "деликатно" спрятали

Twitter испугался донбасского героя, который пал, защищая регион от украинской агрессии. Вероятно, даже имя основателя и командира батальона "Спарта" Арсения Павлова ввело в ужас администраторов соцсети - фотографию от журналистки Юлии Витязевой спрятали под графой "материалы деликатного характера".

В своём аккаунте Юлия Витязева поделилась фотографией нового катера, названного в честь героя - "Арсен Павлов". Накануне сообщалось, что в Ростове-на-Дону он будет контролировать пересечение наших границ иностранными судами. Катер модели РИФ-112, названный в честь Моторолы - основателя легендарного донбасского подразделения "Спарта", стал свидетельством очередной победы Русского мира.

Витязева написала о том, что за одно лишь упоминание имени Моторолы в иностранных соцсетях пользователей блокируют навсегда. Она также добавила, что теперь судно, названное в честь основателя "Спарты", "начнёт обеспечивать пересечение иностранными судами российской границы в акватории Дона".

"Символично", - написала она.

При этом фотография судна, прикреплённая к посту, сразу была закрыта администрацией Twitter.

"Следующие медиафайлы могут содержать материалы деликатного характера", - написано на месте фото.

Скриншот Twitter / Юлия Витязева

Скриншот Twitter / Юлия Витязева