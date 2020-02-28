Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Министр иностранных дел Молдовы в Женеве обвинил ПМР в нарушениях прав человека
Борьба с утечкой мозгов: где решение
В Китае оценили российский истребитель-бомбардировщик Су-34
В Тбилиси состоялась встреча правительства и оппозиции
Главная / В мире

Twitter, Facebook, Instagram - блокировано всё: Турция, узнав о жертвах в Идлибе, вошла в режим "офлайн"

28 февраля 2020, 10:24  •  35 • В мире
Национальный провайдер Turk Telekom закрыл доступ к соцсети Twitter. Позднее стало известно, что также блокированы и другие западные веб-ресурсы, в числе которых Facebook, Instagram и YouТube.
Турция на фоне новостей о жертвах в боях в Идлибе вошла в режим офлайн. По сообщению телеграм-канала "Рыбарь", национальный провайдер страны отключил популярные западные соцсети.
В частности, изначально сообщалось, что отключён для пользователей сервис Twitter. Позднее стало известно о блокировке Facebook, Instagram и YouТube.
Как отмечается, такие меры предприняты в рамках борьбы с распространением новостей о гибели турецких военнослужащих.
Публицист Борис Рожин в свою очередь напомнил, что аналогичные меры турки предпринимали во времена протестов на площади Таксим.
"После неудачной попытки военного переворота в Турции также проходили учения на эту тему. Так что синхронность отключения - результат длительной подготовки и богатого практического опыта", - отметил он в Telegram.
Ранее сообщалось, что в боях в сирийской провинции Идлиб в результате воздушного удара погибло девять турецких военных. Однако по обновлённым сообщениям СМИ, официальное число жертв выросло - погибло 22 человека.
В то же время в соцсетях говорится, что жертв воздушной атаки гораздо больше. В частности, инсайдеры сообщают о 80 жертвах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



35
Источник
Похожие новости
27 февраля 2020, 14:54
Их призывали сжечь и гнать с Украины: у 48 эвакуированных из Уханя украинцев не обнаружили коронавирус
27 февраля 2020, 14:39
Пути заражения и новые случаи в Европе: как развивается ситуация с распространением коронавируса
27 февраля 2020, 18:09
"Это не о Медведеве!": Делягин на примере "эффективных" немцев показал начало разложения Европы
28 февраля 2020, 07:09
Полуголые, измученные и замёрзшие: Индусы рассказали, на что пришлось пойти ради эвакуации из Уханя
28 февраля 2020, 00:24
«В районах, где террористы пытались атаковать»: в МИД России рассказали об ударах Турции по сирийской армии
28 февраля 2020, 00:39
Самое безопасное место - Антарктида? ВОЗ рассказала о грозящей человечеству пандемии
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 февраля 2020, 07:09
"Безжалостно кромсает общую историю": Российские дипломаты указали на потер...
28 февраля 2020, 03:54
"Всё своё развалили и теперь завидуют": Журавко объяснил жалобы адмирала Ук...
28 февраля 2020, 07:09
"Подкупить можно всех": Создатель "Генетической бомбы" об америка...
28 февраля 2020, 03:54
"Эрдоган соврал Путину. Помидорами не отделаются": Сатановский расстроил ту...
28 февраля 2020, 07:09
"Не удалось сбить российские самолёты": После провокаций Турция предложила ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 февраля 2020, 10:54
Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"
24 февраля 2020, 08:54
Ищи, кому выгодно: В деле MH17 на стороне России может сыграть Европа?
23 февраля 2020, 19:54
Крым - русский. Доказано в Гааге
25 февраля 2020, 01:09
А был ли "Бук"? Нидерланды нашли "свидетеля" запуска ракеты по "Боингу MH17"
24 февраля 2020, 12:09
Батькоснос
26 февраля 2020, 03:09
Маршал Язов дал совет Путину за три месяца до смерти: "Без резких движений"
25 февраля 2020, 04:24
"Героически сдали Крым": Украинский фильм взорвал Сеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.