Twitter, Facebook, Instagram - блокировано всё: Турция, узнав о жертвах в Идлибе, вошла в режим "офлайн"

Турция на фоне новостей о жертвах в боях в Идлибе вошла в режим офлайн. По сообщению телеграм-канала "Рыбарь", национальный провайдер страны отключил популярные западные соцсети.

В частности, изначально сообщалось, что отключён для пользователей сервис Twitter. Позднее стало известно о блокировке Facebook, Instagram и YouТube.

Как отмечается, такие меры предприняты в рамках борьбы с распространением новостей о гибели турецких военнослужащих.

Публицист Борис Рожин в свою очередь напомнил, что аналогичные меры турки предпринимали во времена протестов на площади Таксим.

"После неудачной попытки военного переворота в Турции также проходили учения на эту тему. Так что синхронность отключения - результат длительной подготовки и богатого практического опыта", - отметил он в Telegram.

Ранее сообщалось, что в боях в сирийской провинции Идлиб в результате воздушного удара погибло девять турецких военных. Однако по обновлённым сообщениям СМИ, официальное число жертв выросло - погибло 22 человека.

В то же время в соцсетях говорится, что жертв воздушной атаки гораздо больше. В частности, инсайдеры сообщают о 80 жертвах.