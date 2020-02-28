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Twitter, Facebook, Instagram - блокировано всё: Турция, узнав о жертвах в Идлибе, вошла в режим "офлайн"
28 февраля 2020, 10:24 • 35 • В мире
Национальный провайдер Turk Telekom закрыл доступ к соцсети Twitter. Позднее стало известно, что также блокированы и другие западные веб-ресурсы, в числе которых Facebook, Instagram и YouТube.
Турция на фоне новостей о жертвах в боях в Идлибе вошла в режим офлайн. По сообщению телеграм-канала "Рыбарь", национальный провайдер страны отключил популярные западные соцсети.
В частности, изначально сообщалось, что отключён для пользователей сервис Twitter. Позднее стало известно о блокировке Facebook, Instagram и YouТube.
Как отмечается, такие меры предприняты в рамках борьбы с распространением новостей о гибели турецких военнослужащих.
Публицист Борис Рожин в свою очередь напомнил, что аналогичные меры турки предпринимали во времена протестов на площади Таксим.
"После неудачной попытки военного переворота в Турции также проходили учения на эту тему. Так что синхронность отключения - результат длительной подготовки и богатого практического опыта", - отметил он в Telegram.
Ранее сообщалось, что в боях в сирийской провинции Идлиб в результате воздушного удара погибло девять турецких военных. Однако по обновлённым сообщениям СМИ, официальное число жертв выросло - погибло 22 человека.
В то же время в соцсетях говорится, что жертв воздушной атаки гораздо больше. В частности, инсайдеры сообщают о 80 жертвах.
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