«Твёрдое намерение довести проект до конца»: немецкий министр — о завершении «Северного потока — 2» и угрозе санкций США

Германия намерена довести до конца совместный проект «Северный поток — 2», несмотря на угрозы со стороны США. Об этом в интервью RT Deutsch рассказал министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель. Он отметил, что американская сторона оказывает сильное давление на различные компании, участвующие в строительстве газопровода. В то же время в Европе, по словам министра, вмешательство третьей стороны в повестку региональной безопасности считают возмутительным.

— Вы министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. За вашей спиной находится парламент земли Мекленбург — Передняя Померания. Сегодня мы хотим поговорить о газопроводе «Северный поток — 2». Давайте начистоту: завершение работ пока откладывается. Сколько бессонных ночей у вас было за последнее время?

— К счастью, я всегда хорошо сплю, но, по крайней мере, днём этот вопрос волнует всё правительство нашей земли. Наше твёрдое намерение — довести совместный проект «Северный поток — 2» до конца, однако сейчас этому мешают многие враждебные кампании. Из-за них планы откладываются, усложняются. Прежде всего санкции, введённые в прошлом году, привели к тому, что важные трубоукладочные судна, которые создавались специально и которых очень мало во всём мире, чтобы сварить большие трубы над Балтийским морем, а затем уложить их и проследить за тем, чтобы был построен газопровод, были выведены из зоны строительства из-за санкций и угроз. На фоне приостановки строительства мы надеемся, что консорциум найдёт новое решение, чтобы завершить строительство.

— Немецкий производитель электроэнергии Uniper уже не исключает провала проекта. Как так вышло?

— Американская сторона оказывает сильное давление на различные компании.

И мы видим, что некоторые из них терпят бедствие, по крайней мере в эмоциональном плане. Особенно это касается ситуации, которая произошла в прошлом году. Для таких огромных трубопроводов существует мало судов, так как спрос на них, конечно, ограничен. Требуется особая команда, особые заказы и ноу-хау. И если какой-то стране удаётся повлиять на эти немногие компании таким образом, что они начинают беспокоиться за своё будущее, за то, что они лишатся заказов в будущем, тогда возникнет ситуация, которая происходит сейчас, — компания вывела все свои суда из зоны строительства. Акционеры и все, кто финансирует этот проект, безусловно, обеспокоены.

С другой стороны, я слышал, что российская сторона дала чётко понять, что она намерена завершить проект. Вероятно, сейчас на дне Балтийского моря должно «лежать» около €10 млрд, так что основания завершить проект есть у всех заинтересованных лиц. И, кстати, эти основания существуют и в Германии, и внутри Европейского союза, потому что нам и дальше будут нужны большие объёмы газа. Благодаря переходу на альтернативные источники энергии мы, безусловно, постепенно откажемся от ископаемых видов топлива. Но когда атомные электростанции, работающие на угле, будут отключены, природный газ неизбежно станет очень быстро управляемым типом энергии на переходный период. Мы будем видеть эту необходимость по всей Европе, поэтому нам нужны эти объёмы газа. В Германии на суше существует маршрут c севера на юг, который никак не связан с консорциумом «Северного потока — 2». Он также уже в процессе завершения. Так что на материке тоже «закопаны» несколько миллиардов евро, вплоть до Чешской Республики. Таким образом, все участники испытывают невероятно большое давление и остро нуждаются в том, чтобы cоздать данный вид энергоснабжения и сделать так, чтобы инвестиции стали эффективными.

— Как вы оцениваете давление и угрозы санкций, оказываемые правительством США, на компании, участвующие в строительстве «Северного потока — 2»? Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Швезиг уже четко высказалась об этом на прошлой неделе.

— Я примерно так же высказывался за последние несколько месяцев, и правительство нашей земли согласно с этим.

Кроме того, я считаю, что в Европе существует единомыслие: если какое-то государство за пределами региона Балтийского моря вмешивается в суверенитет европейской безопасности поставок, это возмутительно.

И, наоборот, если бы политика Германии поступала так же с интересами США в их собственной энергетической безопасности или Европейский союз действовал бы таким образом вблизи американского континента, я почти уверен, что реакции были бы очень чёткие.

Заголовки всегда гласят, что мы подвергнем себя опасности. Я считаю, что европейцы за последние 80—100 лет смогли достаточно хорошо оценить, как им себя снабжать. Даже в худшие времена холодной войны всегда существовали поставки российского — тогда советского — природного газа на европейский континент, в Германию. Проблем с поставками никогда не было.

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— Есть ли у вас ощущение, что у Европы есть единый подход, как реагировать на запланированные санкции США?

— Мы знаем из прошлого, что есть опасения по поводу «Северного потока — 2» как трубопровода. Встречаются очень разные интересы.

У меня сложилось впечатление, что сильное вмешательство в интересы суверенитета Европы со стороны США способствует тому, что в настоящий момент мы становимся ближе друг к другу.

Надеюсь, что это поспособствует противодействию со стороны Европейской комиссии. И я вижу, что те, кто помогает финансировать этот проект, — не только немецкие компании, но и австрийцы, голландцы, британцы и французы — что правительства этих государств более тесно сотрудничают в целом. Те же действия я бы хотел видеть от федерального правительства: использовать сильные стороны нескольких государств для совместной работы, выступать совместно.

— Оказываемое давление вы испытываете в Мекленбург — Передней Померании на себе — я имею в виду порт Мукран около Засница на острове Рюген. США вам угрожали санкциями. Как проходит общение с местным населением, с местными властями? Я уверен, что люди волнуются.

— Беспокойство определённо есть. Порт частично принадлежит земле Мекленбург — Передняя Померания. Большая часть принадлежит местным властям в Заснице.

С теми, кто участвует в проекте, мы общаемся в течение нескольких месяцев, потому что после принятия закона о санкциях в прошлом году стало ясно, что могут быть определённые последствия для нашего порта. Мы проанализировали, насколько серьёзен бизнес США в этом порту: из-за размера порта его почти не существует. Большие корабли этой категории здесь не причаливают. Но, конечно, мы стремимся к тому, чтобы порт мог продолжать вести свой бизнес в максимально возможной степени. Да и не только порт, которым владеют местные власти, но и множество мелких предпринимателей, которые предоставляют услуги на месте. Некоторые из них обеспокоены. Сейчас мы пытаемся работать с помощью информационных кампаний, пытаемся получить юридическую поддержку, чтобы решать возникшие вопросы более рационально, чем о них написано в письме сенаторов. Ведь письмо имеет угрожающий, популистский характер. И когда я слушаю экспертов... В некоторых местах угрозы выходят за рамки того, что, по крайней мере, в настоящее время прописано в законе о санкциях. Так что некоторые люди могут испугаться того, чего, судя по текущей правовой ситуации в США, вообще не стоит бояться.

— Вы уже немного затронули эти темы, но могли бы вы повторить, что проект «Северный поток — 2» означает для земли Мекленбург — Передняя Померания? Вы сказали про его значимость на европейском уровне, на уровне Германии, затронули небольшие компании. Что проект означает для земли Мекленбург — Передняя Померания?

— Для земли Мекленбург — Передняя Померания как «Северный поток — 1», так и «Северный поток — 2» имеют значительный экономический потенциал как для порта, так и для различных других компаний, а также для территории возле порта. Мы смогли внести значительный вклад в производство труб, их переработку и логистику. И, наоборот, когда строительство трубопровода будет закончено, от проекта в нашей земле останется не так много. Поэтому утверждение, что неоконченный проект станет для нас трагедией, неверно. Но мы, как прибрежный регион, как регион на Балтийском море, к которому выходит трубопровод, несём особую ответственность перед Германией и Европой. Поэтому мы прежде всего смотрим на общую картину. На данный момент есть сложности с точки зрения экономической политики. Однако, если бы мы преследовали чисто экономические интересы, мы бы давно сложили руки. Но мы этого не делаем. Мы считаем, что разделяем интересы Европы с точки зрения синергетической политики.

AFP

© Stefan Sauer / dpa

— Правительство США утверждает, что Европа становится зависимой от импорта электроэнергии из России. В качестве альтернативы они рекомендуют европейцам покупать сжиженный газ из США. Почему бы просто не сделать это? Можно было бы избежать лишних хлопот с трансатлантическим партнёром.

— Я считаю, что вопрос, покупать ли нам ещё и сжиженный газ, не стоит. Федеральное правительство работает над созданием крупных терминалов для экспорта. Но в конечном итоге речь идёт о сохранении конкурентоспособных вариантов, чтобы можно было выбирать цену между различными предлагаемыми продуктами. Это положительно повлияет на потребителя. И, во-вторых, сжиженный газ обычно намного дороже. Ну и сжиженный газ нужно вначале превратить в жидкость, это требует значительного количества энергии, придётся перевозить его на большие расстояния на корабле сюда, в Германию. Таким образом, с точки зрения стоимости это, вероятно, будет невыгодно, но тем не менее терминалы СПГ будут построены, чтобы у нас были конкурентоспособные варианты. Я считаю, что США следует задать себе вопрос, почему они не готовы просто сотрудничать по терминалам СПГ.

Я думаю, истинный страх США заключается в том, что их цены могут не выдержать конкуренции.

Вопрос, скорее, о достижении другого ценового сегмента, а это не может быть в интересах европейских потребителей энергии.

— Какие конкретные действия со стороны федерального правительства вы бы хотели видеть в отношении «Северного потока — 2»?

— В течение последних нескольких лет федеральное правительство всегда уделяло большое внимание «Северному потоку — 2», и мы благодарны за это. Однако, я думаю, сейчас нам нужно выступать более едино, от лица всей Европы. И поэтому я надеюсь, что нам удастся, во-первых, перетянуть комиссию ЕС на сознательную сторону, подтолкнуть её к активным действиям по отношению к США. И, во-вторых, я надеюсь, что федеральное правительство будет сильнее использовать потенциал, который есть у разных инвесторов и заинтересованных сторон, я уже упоминал об этом. У нас есть немецкие компании, которые участвуют в финансировании, а также австрийские, французские, голландские и британские компании. И если эти национальные правительства будут действовать сообща, я верю, что у нас будет другая сила воздействия. Я надеюсь, что федеральное правительство будет действовать как координатор этих правительств и обеспечивать их совместный подход.