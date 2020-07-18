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"Творят чудеса": Нидерланды скрыли факты о крушении "Боинга" МН17

18 июля 2020, 16:00  •  216 • Политика
Leonid Faerberg/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Версию Запада об авиакатастрофе "разбил" российский исследователь
Независимый эксперт Юрий Антипов заявил, что в расследовании авиакатастрофы малайзийского "Боинга" MH17, потерпевшего крушение в 2014 году над Донбассом, происходят "чудеса". Специалист указал на то, что взрыв произошел в самом лайнере, несмотря на то, что Нидерланды настаивают на атаке извне, имея в виду ЗРК "Буки".
Антипов отметил, что в ходе судебного разбирательства Амстердам предоставил информацию лишь о девяти датчиках. Следственные органы "знают, но скрывают" данные о том, что приборы записывают сотни параметров самолета во время рейса. Таким образом, Запад игнорирует факты для того, чтобы "подогнать" свою версию, заявил Антипов на канале в "Яндекс. Дзен".
Гаагский суд отметает все доказательства защиты. Специалист указал на то, что не так давно сторона обвинения якобы смогла установить последние минуты жизни погибших людей. Антипов недоумевает: как это могло произойти, если Нидерланды даже не смогли сделать правильную расшифровку черного ящика? Защите даже не дали возможность услышать полноценную запись. Это указывает на то, что у Амстердама имеется информация, о которой он предпочитает не распространяться. И если это так, то обвинение издевается над памятью погибших.
Эксперт добавил, комментируя заявления обвинения о 800 осколках самолета, что на опубликованной фотографии наглядно продемонстрированы повреждения кабины пилотов. Любопытно, что при "взрыве" кабины пилота в телах летчиков отсутствуют осколки. А сами пилоты увидели некие странности на борту за мгновение до взрыва судна.
Ранее глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявлял, что в ходе Гаагского процесса представитель Малайзии даже не смог выступить – такого права западная сторона ему не предоставила.

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