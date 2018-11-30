Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это, конечно, вызывает вопросы»: Милонов отреагировал на поездку сына Жириновск...
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной ...
Как Подкарпатскую Русь превращают в «Карпатскую Украину»
Американский журналист рассказал об одиночестве солдат ВСУ
Главная / Политика

«Твиттерная антидипломатия»: Слуцкий отреагировал на внезапную отмену встречи Трампа с Путиным

30 ноября 2018, 01:39  •  72 • Политика
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал внезапное решение президента США Дональда Трампа отменить двухсторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в Аргентине. Депутат заявил, что данный шаг - «это очередная твиттерная антидипломатия».
Напомним, ранее планировалось, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Буэнос-Айресе на полях саммита «большой двадцатки», который должен будет пройти в двухдневный период с 30 ноября по 1 декабря. Тем не менее хозяин Белого дома отменил данный раунд переговоров, сославшись в качестве обоснования на полученный им доклад по инциденту в Керченском проливе.
О своем решении отменить встречу Трамп сообщил в микроблоге Twitter.
По мнению Леонида Слуцкого, данная декларация, впрочем, не означает, что встреча Путина и Трампа не произойдет вовсе. Скорее, полагает депутат, она будет проведена в «усеченном формате».
«Отмена Трампом встречи с Путиным - это очередная твиттерная антидипломатия, такой снова своеобразный пиар-ход, наверняка продавленный оппонентами России внутри США», - пояснил парламентарий.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 15:54
Еще 12 установок С-400 встали на защиту границы России с Украиной в Крыму
29 ноября 2018, 22:24
Американский журналист рассказал об одиночестве солдат ВСУ
29 ноября 2018, 22:24
Захарова показала, чего на самом деле стоят принципы канцлера Германии Меркель

29 ноября 2018, 22:24
Трамп признал Крым российским, отказавшись встречаться с Путиным - СМИ
29 ноября 2018, 22:24
«Это, конечно, вызывает вопросы»: Милонов отреагировал на поездку сына Жириновского в Майами
30 ноября 2018, 01:39
«Чтобы не было вранья»: За исполнением майских указов Путина проследят доктор Рошаль и глава «КамАЗа»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
27 ноября 2018, 03:39
Украинские моряки рассказали, что шли на провокацию намеренно
28 ноября 2018, 04:09
«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
24 ноября 2018, 02:39
Визит Путина в российский Крым поднял на Украине очередную бурю
26 ноября 2018, 16:24
Бросивший Крым «украинский патриот» первым сдался русским в Керченском проливе во время вчерашней провокации
26 ноября 2018, 11:24
Украина переходит на «военное положение». Что это значит
29 ноября 2018, 01:28
Убирайтесь, мистер Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.