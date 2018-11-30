«Твиттерная антидипломатия»: Слуцкий отреагировал на внезапную отмену встречи Трампа с Путиным

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал внезапное решение президента США Дональда Трампа отменить двухсторонние переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в Аргентине. Депутат заявил, что данный шаг - «это очередная твиттерная антидипломатия».

Напомним, ранее планировалось, что встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Буэнос-Айресе на полях саммита «большой двадцатки», который должен будет пройти в двухдневный период с 30 ноября по 1 декабря. Тем не менее хозяин Белого дома отменил данный раунд переговоров, сославшись в качестве обоснования на полученный им доклад по инциденту в Керченском проливе.

О своем решении отменить встречу Трамп сообщил в микроблоге Twitter.

По мнению Леонида Слуцкого, данная декларация, впрочем, не означает, что встреча Путина и Трампа не произойдет вовсе. Скорее, полагает депутат, она будет проведена в «усеченном формате».