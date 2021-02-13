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"Твиттер" заморозил страницу делегации РФ на переговорах в Вене

13 февраля 2021, 14:55  •  33 • Политика
Фото: Valentin Wolf/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Доступ ограничили 12 февраля
Делегация России на переговорах в Вене по безопасности и контролю над вооружениями временно лишилась своего аккаунта в "Твиттер". Соцсеть неожиданно заблокировала страницу.
Сейчас на официальном аккаунте невозможно посмотреть ни единой записи. Там написано, что действие учетной записи приостановлено.
Об этом стало известно от главы делегации Константина Гаврилова. Он сообщил об этом на своей странице в соцсети.
Гаврилов поинтересовался в своем сообщении, в чем причина подобного решения.
Политик задался вопросом, а не альтернативное ли мнение РФ по настоящей ситуации с политикой в ЕС, которую озвучили на семинаре ОБСЕ по военным доктринам, стало причиной такой ситуации.
Он добавил, что блокировка официальных аккаунтов, которые транслируют позицию той или иной страны, это цензура.
Теперь же, пока "Твиттер" не отменит свое решение, актуальная информация будет появляться на странице Гаврилова.

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