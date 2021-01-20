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"Твиттер" заблокировал аккаунт Нацассамблеи Венесуэлы

20 января 2021, 15:15  •  111 • Политика
Фото: Thea Jaeger/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
Оппозиционеров такая участь миновала
Руководство "Твиттер" приняло решение заблокировать аккаунт венесуэльской Национальной ассамблеи. Теперь страница пользователя @LaNuevaAsamblea недоступна.
При переходе на этот аккаунт пользователи видят только пустую страницу и объявление, что аккаунт деактивирован из-за "нарушений правил сообщества". Подписаться на страничку Нацассамблеи больше нельзя. Техники "Твиттер" обнулили счетчик подписчиков, а также удалили все посты и фотографии.
Примечательно, что аккаунт венесуэльских оппозиционеров таким рестрикциям подвергать не стали. Страница @AsambleaVE сохранила свою активность и помечена как прошедший верификацию аккаунт.
Напомним, в конце прошлого года в Венесуэле состоялись выборы в парламент. Там жители страны отдали большинство своих голосов за проправительственный "Великий патриотический полюс".
Ранее большинство в парламенте принадлежало противникам действующего правительства. А вот в последних выборах оппозиционеры под предводительством Хуана Гуайдо решили не участвовать, а также объявили, что не признают итоги голосования. При этом такого же мнения придерживаются большинство стран Запада.

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