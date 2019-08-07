«Тверской волк»: СМИ сообщили о чистосердечном признании предполагаемого убийцы Михаила Круга

Отбывающий пожизненное наказание член банды «Тверские волки» Александр Агеев якобы сознался в причастности к убийству Михаила Круга. Об этом сообщают СМИ. Также отмечается, что Агеева недавно этапировали в Тверь для проведения следственных мероприятий. СК официально не подтверждает эту информацию. Однако сестра шансонье Ольга Медведева подтвердила RT, что в доме, где был убит её брат, действительно проводился следственный эксперимент. Впрочем, о его результатах женщине ничего не известно.

В Твери киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение за многочисленные убийства и бандитизм, сознался в причастности к убийству знаменитого шансонье Михаила Круга. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — рассказал источник.

Сообщается, что на этой неделе Александр Агеев был этапирован в Тверь из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого состоялась очная ставка Агеева с Александром Осиповым, одним из бывших главарей «Волков». В ходе очной ставки Осипов якобы дал показания против Агеева, и тот сознался в убийстве Михаила Круга, отмечают местные СМИ.

Эксперимент в доме Круга

В свою очередь, сестра Михаила Круга Ольга Медведева не смогла подтвердить, что следователи нашли предполагаемого убийцу её брата. Она рассказала RT, что 6 августа в доме покойного Круга в посёлке Мамулино проводился следственный эксперимент, в котором принимал участие некий осуждённый. По словам женщины, сотрудники правоохранительных органов не называли имён участников эксперимента. На время проведения следственных мероприятий Медведеву попросили уйти с оцепленной территории дома, и она могла наблюдать за происходящим лишь издалека.

«Они приехали, провели следственный эксперимент, сели в машину и уехали. Эксперимент проходил в доме, где проживал Михаил. Приводили какого-то мужчину. В течение получаса он ходил по участку, потом заходил на крыльцо, что-то показывал. Мы сидели в другом доме, нам сказали не высовываться», — сообщила Медведева.

Сестра шансонье отметила, что следователи не рассказали родственникам Круга о результатах проведённого эксперимента. По словам Медведевой, ей лишь посоветовали ждать новостей осенью. Не сообщали ей и о чистосердечном признании, якобы сделанным Александром Агеевым.

Источник RT в правоохранительных органах подтвердил информацию о проведении следственных действий в связи с делом об убийстве Михаила Круга.

«В Твери действительно проводятся следственные действия в связи с расследованием убийства Михаила Круга», — пояснил собеседник.

Однако официально в СК РФ данную информацию не комментируют.

Убийство и расследование

Михаил Круг был застрелен в собственном доме 1 июля 2002 года. В ночь с 30 июня на 1 июля в его трёхэтажный особняк в Мамулине проникли двое грабителей. Злоумышленники не ожидали застать хозяев дома, они напали сначала на тёщу, а затем на прибежавшего на крики Круга. Шансонье получил два пулевых ранения и потерял сознание, его супруге удалось убежать и спрятаться в доме соседей.

Грабители скрылись с места преступления. Пришедший в себя Круг добрался до соседей, которые отвезли его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, он скончался на операционном столе утром 1 июля.

О возможной причастности «Тверских волков» к смерти шансонье писали многие СМИ. Кроме того, в ходе следствия по делу банды в 2008 году жена Михаила Круга Ирина опознала в Александре Агееве убийцу своего мужа. Однако следователям не удалось собрать достаточно доказательств, что выдвинуть Агееву обвинения в убийстве.

Убийство Круга связывали с «Волками» ещё и потому, что в интервью в 2014 году один из бывших главарей банды Александр Осипов заявил, что в 2003 году он застрелил члена банды «Волков» Дмитрия Веселова — тот, по словам Осипова, и был убийцей шансонье.

Как отмечал Александр Осипов, сам он якобы был другом Михаила Круга, и, узнав, что к убийству причастен Веселов, расправился с ним.

При этом первоначально в ходе расследования убийства Круга у Александра Агеева было алиби: его бывшая работодатель, журналистка Галина Жевнова, утверждала, что в ту ночь Агеев находился у неё на даче.

По данным портала 47news, 6 августа она узнала о том, что Агеева перевезли в Тверь, от самого осуждённого. Он якобы позвонил Жевновой и сказал, что ей необходимо изменить свои старые показания, чтобы её не привлекли к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Сама Жевнова заявила местным журналистам, что не собирается этого делать, поскольку следователям и суду она говорила правду.

Александр Агеев вместе с другими членами банды «Тверских волков» был приговорён к пожизненному заключению в 2009 году. Группировка была создана в 1998 году. Банда действовала на тверском участке трассы Москва — Санкт-Петербург вплоть до 2006 года. Самые известные преступления «Тверские волки» совершили в 2005 и 2006 годах, количество жертв группировки исчисляется десятками.