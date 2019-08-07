Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прекратить убийства, дать особый статус: Кремль поставил Украине условия по Донб...
"Если я угоню скот - добро": Вассерман притчей раскрыл "хитрого у...
"Руки Путина" нет: Британцы признали поражение с "Новичком" ...
"Черную икру фоткните для Трампа": В Twitter показали, как "голод...
Главная / В России

«Тверской волк»: СМИ сообщили о чистосердечном признании предполагаемого убийцы Михаила Круга

07 августа 2019, 19:09  •  134 • В России
Отбывающий пожизненное наказание член банды «Тверские волки» Александр Агеев якобы сознался в причастности к убийству Михаила Круга. Об этом сообщают СМИ. Также отмечается, что Агеева недавно этапировали в Тверь для проведения следственных мероприятий. СК официально не подтверждает эту информацию. Однако сестра шансонье Ольга Медведева подтвердила RT, что в доме, где был убит её брат, действительно проводился следственный эксперимент. Впрочем, о его результатах женщине ничего не известно.
 
Михаил Круг © Wikipedia
 

В Твери киллер из банды «Тверские волки» Александр Агеев, отбывающий пожизненное заключение за многочисленные убийства и бандитизм, сознался в причастности к убийству знаменитого шансонье Михаила Круга. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов», — рассказал источник.

Сообщается, что на этой неделе Александр Агеев был этапирован в Тверь из колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. После этого состоялась очная ставка Агеева с Александром Осиповым, одним из бывших главарей «Волков». В ходе очной ставки Осипов якобы дал показания против Агеева, и тот сознался в убийстве Михаила Круга, отмечают местные СМИ.

Эксперимент в доме Круга

В свою очередь, сестра Михаила Круга Ольга Медведева не смогла подтвердить, что следователи нашли предполагаемого убийцу её брата. Она рассказала RT, что 6 августа в доме покойного Круга в посёлке Мамулино проводился следственный эксперимент, в котором принимал участие некий осуждённый. По словам женщины, сотрудники правоохранительных органов не называли имён участников эксперимента. На время проведения следственных мероприятий Медведеву попросили уйти с оцепленной территории дома, и она могла наблюдать за происходящим лишь издалека.

«Они приехали, провели следственный эксперимент, сели в машину и уехали. Эксперимент проходил в доме, где проживал Михаил. Приводили какого-то мужчину. В течение получаса он ходил по участку, потом заходил на крыльцо, что-то показывал. Мы сидели в другом доме, нам сказали не высовываться», — сообщила Медведева.

Сестра шансонье отметила, что следователи не рассказали родственникам Круга о результатах проведённого эксперимента. По словам Медведевой, ей лишь посоветовали ждать новостей осенью. Не сообщали ей и о чистосердечном признании, якобы сделанным Александром Агеевым.

Источник RT в правоохранительных органах подтвердил информацию о проведении следственных действий в связи с делом об убийстве Михаила Круга.

«В Твери действительно проводятся следственные действия в связи с расследованием убийства Михаила Круга», — пояснил собеседник.

Однако официально в СК РФ данную информацию не комментируют.

Убийство и расследование

Михаил Круг был застрелен в собственном доме 1 июля 2002 года. В ночь с 30 июня на 1 июля в его трёхэтажный особняк в Мамулине проникли двое грабителей. Злоумышленники не ожидали застать хозяев дома, они напали сначала на тёщу, а затем на прибежавшего на крики Круга. Шансонье получил два пулевых ранения и потерял сознание, его супруге удалось убежать и спрятаться в доме соседей.

Грабители скрылись с места преступления. Пришедший в себя Круг добрался до соседей, которые отвезли его в больницу. Однако спасти музыканта не удалось, он скончался на операционном столе утром 1 июля.

О возможной причастности «Тверских волков» к смерти шансонье писали многие СМИ. Кроме того, в ходе следствия по делу банды в 2008 году жена Михаила Круга Ирина опознала в Александре Агееве убийцу своего мужа. Однако следователям не удалось собрать достаточно доказательств, что выдвинуть Агееву обвинения в убийстве.

Убийство Круга связывали с «Волками» ещё и потому, что в интервью в 2014 году один из бывших главарей банды Александр Осипов заявил, что в 2003 году он застрелил члена банды «Волков» Дмитрия Веселова — тот, по словам Осипова, и был убийцей шансонье.

Как отмечал Александр Осипов, сам он якобы был другом Михаила Круга, и, узнав, что к убийству причастен Веселов, расправился с ним.

При этом первоначально в ходе расследования убийства Круга у Александра Агеева было алиби: его бывшая работодатель, журналистка Галина Жевнова, утверждала, что в ту ночь Агеев находился у неё на даче.

По данным портала 47news, 6 августа она узнала о том, что Агеева перевезли в Тверь, от самого осуждённого. Он якобы позвонил Жевновой и сказал, что ей необходимо изменить свои старые показания, чтобы её не привлекли к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Сама Жевнова заявила местным журналистам, что не собирается этого делать, поскольку следователям и суду она говорила правду.

Александр Агеев вместе с другими членами банды «Тверских волков» был приговорён к пожизненному заключению в 2009 году. Группировка была создана в 1998 году. Банда действовала на тверском участке трассы Москва — Санкт-Петербург вплоть до 2006 года. Самые известные преступления «Тверские волки» совершили в 2005 и 2006 годах, количество жертв группировки исчисляется десятками.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



134
Источник
Похожие новости
07 августа 2019, 19:09
«Тверской волк»: СМИ сообщили о чистосердечном признании предполагаемого убийцы Михаила Круга
07 августа 2019, 09:24
Когда земля горит под ногами: кто и как тушит пожары в Сибири
06 августа 2019, 20:24
«Угрозы больше нет»: в Ачинске отменили режим ЧС после взрывов на складе боеприпасов
06 августа 2019, 23:39
Над нейтральными водами Тихого океана: российские Ту-142 совершили полёт вдоль побережья США и Канады
07 августа 2019, 02:54
Манёвры на орбите: как Россия укрепляет свою космическую группировку
06 августа 2019, 20:24
«Прикрывали незаконные вырубки»: в Генпрокуратуре заявили о случаях намеренного поджога леса в Сибири
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2019, 12:54
"Люди просто будут молить о смерти": Баранец назвал оружие, которое страшне...
07 августа 2019, 03:09
"Ждали увеличения турпотока из России, но...": Грузия подсчитала убытки
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
07 августа 2019, 06:24
"Вагон с трупами": Экс-депутат Рады сообщил о страшной находке в Донбассе -...
07 августа 2019, 09:39
"Ни у кого не осталось иллюзий": Военкор о подготовке Киевом нового наступл...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2019, 23:39
Суд назначил лингвистическую экспертизу выступлений Медведчука и Бойко
03 августа 2019, 21:09
Посол США пошел? Джону Хантсману выписали "билет в один конец" - из Москвы домой
05 августа 2019, 12:09
"Станет уроком для всех "шутников": В Росгвардии дали жесткий ответ на провокацию "Макса Стеклова", угрожавшего детям силовиков
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по полочкам, почему Крым никогда не вернется в Украину
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Руслан Осташко)
02 августа 2019, 14:28
Студия замерла! Экс-депутат Рады ОБРУШИЛАСЬ на Зеленского с обвинениями: "Украину рушат и ломают"
07 августа 2019, 09:39
Кто скрывает правду об MH17? Немецкий детектив готов назвать имя России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.