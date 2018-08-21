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«Твердолобая, зашоренная, агрессивная позиция»: В МИД России отреагировали на санкции США
21 августа 2018, 23:39 • 42 • Политика
В МИД России прокомментировали очередные санкции США против России, связанные с КНДР.
МИД России прокомментировал введение очередных санкций против России со стороны США, связанных на этот раз с Северной Кореей. В МИД считают, что американская сторона не предоставила никаких доказательств нарушения Россией ограничений против КНДР.
Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат считает, что США действуют по принципу «чем хуже, тем лучше».
Такой подход в МИД назвали «твердолобым, зашоренным и агрессивным». И пообещали противопоставить ему спокойную, методичную работу по повестке дня.
Напомним, что сегодня, 21 августа, Министерство финансов США ввело санкции против шести судов, принадлежащих России, двух граждан РФ и четырех компаний, из-за якобы нарушения ограничений против КНДР, касающихся использования рабочей силы, а также за кибератаки.
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