«Твердолобая, зашоренная, агрессивная позиция»: В МИД  России отреагировали на санкции США

В МИД России прокомментировали очередные санкции США против России, связанные с КНДР.

МИД России прокомментировал введение очередных санкций против России со стороны США, связанных на этот раз с Северной Кореей. В МИД считают, что американская сторона не предоставила никаких доказательств нарушения Россией ограничений против КНДР.

Об этом говорится в заявлении заместителя министра иностранных дел Сергея Рябкова, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. Дипломат считает, что США действуют по принципу «чем хуже, тем лучше».

Такой подход в МИД назвали «твердолобым, зашоренным и агрессивным». И пообещали противопоставить ему спокойную, методичную работу по повестке дня.

Напомним, что сегодня, 21 августа, Министерство финансов США ввело санкции против шести судов, принадлежащих России, двух граждан РФ и четырех компаний, из-за якобы нарушения ограничений против КНДР, касающихся использования рабочей силы, а также за кибератаки.