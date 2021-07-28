Твердая десятка: россияне получат «школьные» выплаты уже 2 августа

Родители смогут получить «школьные» выплаты на детей в размере 10 тыс. рублей уже со 2 августа . Об этом стало известно по итогам совещания по вопросам подготовки к новому учебному году, которое 28 июля провел Владимир Путин. Президент также обратил внимание на существование в РФ образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии и нуждающихся в капитальном ремонте , который требуется ускорить. В этот же день Владимир Путин принял участие в церемонии запуска железнодорожного движения по второму Байкальскому тоннелю . Реализация проекта позволит в разы повысить пропускную способность магистрали и станет драйвером для дальнейшего развития экономики, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Раньше срока

Одной из главных тем совещания, которое прошло 28 июля в режиме видеоконференции, стал вопрос начисления разовой выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста. На пособие могут претендовать семьи с детьми в возрасте от 6 до 18 лет. Кроме того, финансовая помощь положена ребенку от 18 до 23 лет, если у него есть инвалидность или ограниченные возможности здоровья, при этом он числится учеником школы либо интерната. Изначально единовременные выплаты должны были начать выплачивать 16 августа. Но Владимир Путин поручил ускорить процесс, чтобы люди могли спокойно подготовить детей к 1 сентября .

В итоге «школьная» помощь будет начисляться уже со 2 августа. Глава Минтруда Антон Котяков подтвердил, что технически всё готово к тому, чтобы осуществить выплаты на 17 млн детей уже со следующего понедельника.

— С боры к новому учебному году сравнимы разве что с предновогодней суетой — особенно по количеству пунктов в списке обязательных покупок, стоимость которых растет с каждым годом . В прошлом году, первосентябрьские сборы эксперты оценили минимум в 9–10 тыс. рублей, — сказала «Известиям» член Ассоциации юристов России Ирина Панькина. — Существенная статья расходов, особенно, если в семье не один ребенок.

Она напомнила, что в России действуют определенные льготы, позволяющие частично снять материальную нагрузку с родителей, например, выплаты на школьную форму. Однако, распространяются они не на все категории населения и не везде: многие предусмотрены лишь региональным законодательством.

— Есть и другая проблема: такие льготы часто очень сложно получить — нужно предоставить объемный пакет документов. Президентские выплаты решают обе проблемы , — уверена эксперт.

Еще одной важной темой совещания стал вопрос технического состояния образовательных учреждений. До конца года правительство должно подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026-го. Владимир Путин напомнил, что сейчас меньше 1% российских школ находятся в аварийном состоянии. Это, по его словам, хоть и немного, но недопустимо. Кроме того, 10% зданий требуют капитального ремонта, посетовал он. При этом п резидент жестко отреагировал на слова главы Минпросвещения Сергея Кравцова, который сообщил о капремонте 700 школ в следующем году .

— Если мы таким темпом будем капитально ремонтировать школьные здания, то тогда это будет более 10 лет. Правда? — сказал он. — Я вас прошу пересмотреть эти планы на 2022 год .

Сергей Кравцов, пообещавший в ближайшее время представить новое предложение, также сообщил о 6 тыс. школ, которые прошли приемку перед учебным годом. В целом эта работа должна завершиться до 20 августа, добавил министр. По его словам, в новом учебном году в школы пойдут порядка 17 млн детей, из них — 2 млн первоклассников . И ведомство намерено полностью обеспечить соблюдение всех антиковидных требований Роспотребнадзора, подытожил министр.

Тоннель принят

28 июля помимо «школьных» вопросов, были у Владимира Путин и инфраструктурные. В среду при участии президента открылось железнодорожное движение по второму Байкальскому тоннелю .

Он пересекает Байкальский хребет и соединяет два субъекта РФ: западный портал расположен в Иркутской области, а восточный — в Республике Бурятия. Реализация масштабного проекта началась в 2014 году по линии программы модернизации и развития БАМа и Транссиба. Старый однопутный Байкальский тоннель, построенный еще в 1985-м, был одним из самых «узких» мест на БАМе , в результате чего поездам на перегоне Дельбичинда — Дабан приходилось простаивать в ожидании пропуска встречных составов. Новый участок — двухпутный.

По словам Владимира Путина, запуск движения по второй нитке Байкальского тоннеля важен не только для российской транспортной отрасли, но и для всей национальной экономики . С вводом нового тоннеля в разы возрастет пропускная способность одной из ключевых железнодорожных магистралей в России. Изначально речь шла лишь о 17 поездах в сутки, что создавало серьезные ограничения для перевозок.

— После запуска тоннеля сразу же выйдем на 33, а в течение пяти месяцев создадим потенциал до 85 пар, — пообещал глава «РЖД» Олег Белозеров.

По мнению Владимира Путина, это откроет новые возможности для бизнеса, увеличения грузоперевозок на Восточном полигоне и для реализации транзитного потенциала России . Кроме того, дополнительный импульс к развитию получат экономика и социальная сфера целого ряда регионов Сибири и Дальнего Востока, добавил он. Между тем, при строительстве тоннеля уделялось большое внимание экологическим вопросам. По словам Олега Белозерова, уже не стоит волноваться о сбросе неочищенных вод благодаря установке самых современных сооружений.

— Приятно, что именно такое значимое событие предваряет традиционный праздник — День железнодорожника, его мы будем отмечать 1 августа, — напомнил Владимир Путин, поздравив всех, кто работает в отечественном железнодорожном комплексе.

Появление нового тоннеля — значимая веха в инфраструктурном развитии страны, считает зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов .

— Очень важно личное участие президента в запуске движения. Это демонстрирует значимость, которую руководство страны придает модернизации и развитию ключевой сухопутной артерии. Строительство нового тоннеля позволит существенно повысить возможности по товарообороту. Это касается межрегиональных поставок, кроме того, это и поставки грузов, которые идут на экспорт. А это имеет принципиальное значение для развития экономики и реализации задач, которые поставлены в нацпроектах. Нельзя забывать и про пассажирские перевозки. Поэтому это, действительно, знаковое событие, — пояснил сенатор.

При строительстве нового тоннеля под землей было пройдено 6682 м. Скорость проходки достигала 300 м в месяц, глубина заложения тоннеля — 300 м. В общей сложности было задействовано 1,5 тыс. человек и свыше 100 единиц горно-шахтного оборудования, строительно-дорожных машин и транспортных средств. Владимир Путин во время мероприятия поддержал идею министра транспорта Виталия Савельева наградить сотрудников РЖД и строителей, которые принимали участие в сооружении второго Байкальского тоннеля .

Успеть за 10 дней

Новые проекты по модернизации железнодорожной сети становятся драйвером развития различных отраслей экономики, отметил в беседе с «Известиями» зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

— В том числе сокращается скорость доставки грузов, время для переезда пассажиров. То есть повышается мобильность населения. Это предполагает и развитие трудовой миграции . Сокращение дистанции — это скорость развития экономики, это скорость развития бизнеса. Поэтому власти уделяют большое внимание развитию железных дорог, — пояснил он.

Президент подчеркнул, что власти продолжат формировать современную транспортную инфраструктуру по всей России. В частности, речь идет о строительстве аэропортов и морских терминалов, развитии автомобильной и железнодорожной сетей.

— Нам это необходимо для повышения связанности российских территорий, для комфортного передвижения между городами и регионами, для создания эффективных транспортных коридоров , объединяющих европейскую часть России [и] то, что у нас находится за Уралом, — вообще Европу и Азию. Всё это — перспективные планы развития, которые, уверен, общими усилиями мы обязательно претворим в жизнь, — сказал Владимир Путин.

Во время мероприятия он также затронул вопрос восстановления участков Транссибирской магистрали, разрушенных проливными дождями несколько дней назад . Мост через реку Ареду в Забайкалье рухнул 23 июля. Из-за размыва опоры моста на участке Куэнга–Укурей было остановлено движение более 500 поездов. Как пояснил Олег Белозеров: на доаварийный режим работы Транссиб будет выведен через 10 дней. Хотя уже сейчас все ограничения по погрузке в восточном направлении сняты, сообщил глава РЖД.