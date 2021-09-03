Твердая десятка: Курилы освободят от ключевых налогов

Бизнес на Курильских островах будет освобожден от налогов на 10 лет . При этом преференциями смогут воспользоваться как отечественные, так и иностранные инвесторы. О новом беспрецедентном режиме Владимир Путин объявил 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума. В ходе открытой дискуссии также были затронуты темы признания новой власти в Афганистане, нормализации российско-украинских отношений, размещения американских ракет в Японии и навязывания демократических ценностей . Кроме того, президент рассказал о том, каких министров ему жалко отпускать на другую должность, и ответил на вопрос, есть ли у него мобильный телефон.

Без телефона и Меркель

Пленарное заседание, безусловно, стало главным событием всего ВЭФ. Из-за коронавирусной угрозы оно на этот раз прошло в гибридном формате . И если Владимир Путин принял очное участие в дискуссии, находясь на подиуме рядом с ведущим Сергеем Брилевым, то президенты Монголии и Казахстана присоединились к диалогу по видеосвязи. Свои телеобращения также подготовили лидеры КНР, Индии и Таиланда.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Начало «пленарки» слегка затянулось, так как Владимир Путин 3 сентября не только запускал гелиевый хаб во Владивостоке, но также наблюдал за подписанием важных соглашений на полях ВЭФ. Более того, до заседания он решил пообщаться с модераторами ключевых сессий форума , где ему, например, предложили увеличить туристический кешбэк для путешествий по регионам Дальнего Востока.

Возможно, именно дополнительное время перед прибытием президента в зал дало Сергею Брилеву возможность подготовить шутку про разницу между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель, чей телефон зазвонил в ходе недавних российско-немецких переговоров в Москве.

— Я сейчас приглядывался там, перед тем, как мы поднялись на сцену, и убедился, что вы не Ангела Меркель, Владимир Владимирович. Ну у вас точно мобильного при себе нет, так что во время мероприятия не зазвонит, — заметил Сергей Брилев.

Президент России Владимир Путин и ведущий программы «Вести в субботу» телеканала «Россия» Сергей Брилев во время пленарного заседания Восточного экономического форума – 2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Мне кажется, что это нетрудно было заметить, но уже за это спасибо, — отреагировал президент.

— А у вас, кстати, есть мобильный, Владимир Владимирович? — уточнил журналист.

— Нет, — ответил Владимир Путин.

— Даже с питерских времен не осталось. Там, 8-921… Нет? — переспросил Сергей Брилев, которому будто по-настоящему нужен был номер президента.

— Нет, — повторил президент.

Японский трек

Юмор отошел на задний план, как только Владимир Путин начал свое выступление, обозначив главные приоритеты по развитию Дальнего Востока. Особенно не до смеха было, скорее всего, многим японцам, когда президент анонсировал беспрецедентные льготы и стимулы на Курильских островах.

Власти планируют освободить бизнес от уплаты налогов на прибыль и имущество, а также земельного и транспортного налога на десятилетий срок . Кроме того, для компаний, осуществляющих реальную деятельность на Курилах ( важно не просто зарегистрироваться, а физически присутствовать на этой территории ), установят пониженные страховые взносы в размере 7,6% на 10 лет. На островах будет действовать режим свободной таможенной зоны, в рамках которой не будет взиматься НДС до тех пор, пока товар не покинет Курилы.

Воспользоваться льготами смогут как отечественные, так и иностранные инвесторы, включая японских, подчеркнул Владимир Путин. Преференции, однако, будут распространяться не на все виды деятельности. Они не затронут работу посредников, производство подакцизных товаров, добычу и переработку углеводородов, а также вылов ценных водных биоресурсов.

Что касается повышения инвестиционной привлекательности Дальнего Востока, то России необходимо предоставлять зарубежному бизнесу такие условия, которые они не могут получить в других странах, считает президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин .

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Многие крупные компании инвестируют в такие страны, как Вьетнам, понимая, что там есть рабочая сила, удобная логистика и благоприятный климат. Нам нужно привлекать не только природными ресурсами, но и условиями для промышленной и высокотехнологичной деятельности, — сказал он «Известиям».

Разумеется, любые инициативы РФ по развитию Курильских островов весьма болезненно воспринимаются в Токио , где по-прежнему претендуют на Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, называя их «северными территориями». Это, собственно, остается главной причиной, почему РФ и Страна восходящего солнца не могут подписать мирный договор.

— Мы считаем, что отсутствие такого документа в наших отношениях — это нонсенс, — сказал Владимир Путин .

При этом он напомнил японским партнерам, что в Москве до сих пор ожидают ответа из Токио по поводу размещения американских ракетных систем.

— Мы должны учитывать имеющиеся реалии, а одна из них заключается в том, что при разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее, а это значит, что не должно быть гарантированно неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил и тем более ракетных ударных систем вблизи от наших границ, — сказал Владимир Путин . — Эти вопросы поставлены перед японской стороной, ответов мы пока не получили. Поэтому я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнеров.

Также на форуме Владимир Путин поручил в течение двух лет подготовить мастер-планы для программы обновления всех дальневосточных городов.

— Очень важно решать проблемы качества жизни комплексно. Здесь назрел вопрос запуска масштабной программы обновления дальневосточных городов. Речь идет не только о новом облике жилых кварталов и общественных пространств, важно задать векторы долгосрочного развития городов, — заметил президент.

По его словам, в городах региона в центре должен быть именно человек и его потребности, а также место для его идей.

Как заверил по итогам выступления Владимира Путина на ВЭФ вице-премьер Юрий Трутнев, все поручения по развитию округа будут выполнены в установленные сроки. «Мы продолжим проводить программу социального развития регионов ДФО, и уже в 2022 году добавим в нее 20 млрд рублей», — подытожил полпред президента в Дальневосточном федеральном округе.

Афганская угроза

Пленарная сессия вряд ли могла обойтись без обсуждения обстановки в Афганистане , который находится в центре внимания всего мира после прихода к власти движения «Талибан» (запрещен в РФ). Первым спикером, заговорившим об афганской угрозе, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, после ухода военных США в этой стране осталось современное оружие на сумму более $85 млрд. Владимир Путин и вовсе сложившуюся ситуацию назвал катастрофой .

— Это катастрофа, потому что американцы — люди очень прагматичные — истратили на всю эту кампанию свыше $1,5 трлн, а результат какой? — задал риторический вопрос президент. — А если посмотреть на то количество людей, которые брошены в Афганистане, работали на коллективный Запад, на США и их союзников, то это и гуманитарная катастрофа .

На экране по видеосвязи слева направо — президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнагийн Хурэлсух на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Между тем Владимир Путин заявил, что в вопросе признания власти талибов нужно исходить из сложившихся реалий, а также следить за тем, что кроется за заявлениями руководителей движения .

— Надо посмотреть, насколько «Талибан» будет выполнять обещания, которые они раздали, — сказал «Известиям» глава Россотрудничества Евгений Примаков . — В этой войне они стали зарабатывать себе очки как, по сути, антиколониальное движение (такая герилья против оккупации), менять свою публичную позицию. Как только оккупация завершилась, надо будет понять, как будет развиваться движение дальше, как себя будут чувствовать другие группировки, которые находятся в Афганистане, в том числе и террористические, какую позицию де-факто новые власти займут по отношению к соседним странам.

По его мнению, главное пожелание российских властей — это безопасность южных границ и отсутствие наркотрафика. Глава Россотрудничества также подчеркнул, что это не война России и ей «ни в коем случае нельзя в нее влезать».

Владимир Путин также вновь повторил тезис о неприемлемости насильственного навязывания другим государствам демократических ценностей . При этом он назвал санкции, которые столь часто применяют западные страны, продолжением политики внедрения «своих стандартов».

Надежда на лучшее

В повестке заседания нашлось место и для Украины. По мнению Владимира Путина, отношения Москвы и Киева должны рано или поздно восстановиться . При этом чем раньше произойдет нормализация, тем будет лучше. Однако политика соседней страны мешает этому процессу, считает президент.

— Не одно поколение украинских руководителей приходит с лозунгами о восстановлении отношений с РФ и решении всех вопросов, которые накопились за предыдущие годы, а потом беспардонным образом обманывает своих избирателей и откручивает реальную политику в совершенно другом направлении , — заявил Владимир Путин, добавив, что это связано прежде всего с влиянием националистически настроенной части украинского общества.

Киев направит ноту Варшаве из-за смерти украинца в полицейском участке в Польше Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума – 2021 на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский Фото: ТАСС/Сергей Бобылев