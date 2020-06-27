Туз не бьёт шестёрку: Вассерман на простом примере объяснил, как пытаются сломать Россию

В разговоре с Царьградом политический эксперт Анатолий Вассерман прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию, а также возможность госпереворота, о которой в своём Facebook заявил писатель Александр Усанин. В частности, последний считает, что Россию ждут потрясения в случае, если поправки не примут.

"Надеюсь, что нас не ждёт ничего плохого просто потому, что, судя по всем опросам общественного мнения, поправки к Конституции поддержит гораздо большая часть граждан России, чем исходный текст Конституции, за который голосовали 12 декабря 1993 года. Кстати, замечу, что те, кто протестует против поправок в Конституцию, помимо всего прочего то и дело ставят под сомнение надёжность самого процесса голосования, хотя он организован несравненно надёжнее, чем то исходное голосование в 1993 году. Понятно почему. Потому что против поправок в Конституцию выступают как раз те, для кого Солнце всходит на Западе. Те, кто или по собственному неразумию, или по заказу добиваются, чтобы оставались силы мины, заложенной в Конституцию американскими советниками и разработчиками", - считает Вассерман.

Он напомнил, что текст Конституции, составленный специальной комиссией в 1993 году, в последний момент очень серьёзно дорабатывали уже после так называемого конституционного кризиса, который, по сути, можно было трактовать и как государственный переворот.

"И этот текст Конституции закрепил результаты этого государственного переворота. Естественно, люди, желающие, чтобы мы по-прежнему жили под диктовку американских специалистов, требуют ничего в Конституции не менять. Хотя, кстати, против предыдущих поправок, таких как перетасовка сроков полномочий выборных органов, они не возражали. Потому что это не затрагивало сути. Не затрагивало того, что наше государство остаётся в американском подчинении. В новой Конституции уже будет прямо указано, что законы, принятые у нас, имеют приоритет перед всем, что американцы сейчас называют миром, основанным на правилах, которые они сочиняют сами по мере надобности, по мере того, как у них самих возникает желание подогнать мир под свои нужды", - пояснил Вассерман.

По его словам, всё это выглядит весьма карикатурно - примерно как если бы при раздаче человек получил на руки козырного туза, а когда его выложил, то партнёр вдруг заявил: "Вы знаете, сегодня я решил, что туз бьётся шестёркой".

"Так вот, если мы не хотим, чтобы наши тузы били всякие шестёрки, мы должны принять поправку, которая отменяет действие отравленной статьи 15. Да, формально отменить саму эту статью мы не можем, потому что в эту самую Конституцию заложен запрет на поправки к 1-й, 2-й и 9-й её частям, где в качестве основ государственного строя заложена идеология тоталитарной секты либералов. Но мы можем, по крайней мере, прописать такой порядок действия этой статьи, чтобы в большинстве случаев было безопасно. Но когда именно наступит очередь замены всех этих отравленных статей, я пока гадать не берусь. Как говорится, политика - искусство возможного. И, соответственно, надо ждать пока, и это станет возможным. Но частично обезвредить подобные мины мы можем уже сейчас - своим голосованием. Естественно, чем больше нас проголосует, тем меньше будет у сторонников Конституции образца государственного переворота возможностей продолжать заставлять нашу страну жить в режиме государственного переворота", - подчеркнул Вассерман.