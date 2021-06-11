Тува погрузилась в траур по сестре Шойгу: Никаких развлечений

В Туве 11 июня местные власти объявили траур в связи со смертью депутата Госдумы сестры министра обороны Сергея Шойгу - Ларисы Шойгу. Флаги по случаю траура приспущены, развлекательные мероприятия и программы рекомендовали отменить.

Накануне стало известно о смерти на 69-м году жизни сестры министра обороны Сергея Шойгу - депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Ларисы Шойгу. Коллеги отмечали, что она была человеком, "беззаветно преданным своей родной республике Тыва", и "долгие годы защищала её интересы" в нижней палате парламента.

А теперь Тува скорбит о смерти своей землячки. В регионе 11 июня власти объявили траур. Информация размещена на официальном сайте республики.

В день траура все государственные флаги в Туве приспустили, а развлекательные программы и мероприятия было рекомендовано отменить.

Напомним, накануне о смерти Ларисы Шойгу сообщил глава фракции "Единая России" в Госдуме Сергей Неверов. Причиной её смерти источники СМИ называли инсульт на фоне осложнений после коронавируса.