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Тува погрузилась в траур по сестре Шойгу: Никаких развлечений
11 июня 2021, 10:50 • 181 • Политика
В Туве 11 июня местные власти объявили траур в связи со смертью депутата Госдумы сестры министра обороны Сергея Шойгу - Ларисы Шойгу. Флаги по случаю траура приспущены, развлекательные мероприятия и программы рекомендовали отменить.
Накануне стало известно о смерти на 69-м году жизни сестры министра обороны Сергея Шойгу - депутата Госдумы от фракции "Единая Россия" Ларисы Шойгу. Коллеги отмечали, что она была человеком, "беззаветно преданным своей родной республике Тыва", и "долгие годы защищала её интересы" в нижней палате парламента.
А теперь Тува скорбит о смерти своей землячки. В регионе 11 июня власти объявили траур. Информация размещена на официальном сайте республики.
В день траура все государственные флаги в Туве приспустили, а развлекательные программы и мероприятия было рекомендовано отменить.
Напомним, накануне о смерти Ларисы Шойгу сообщил глава фракции "Единая России" в Госдуме Сергей Неверов. Причиной её смерти источники СМИ называли инсульт на фоне осложнений после коронавируса.
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