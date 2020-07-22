|
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
22 июля 2020, 01:00 • 35 • Политика
Европа нашла замену российскому газу в Израиле, однако проект газопровода по дну Средиземного моря неосуществим по экономическим и политическим причинам, объяснил эксперт в области энергетики.
Правительство Израиля одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода по дну Средиземного моря, который будет снабжать Европу 10 миллиардами кубов природного газа в год с возможностью удвоить поставки в будущем. Однако данный проект неосуществим по экономическим и политическим причинам, объяснил Царьграду заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.
Прежде всего он отметил, что 10 миллиардов кубов в год не хватит, чтобы окупить довольно затратное строительство газопровода и поддержание его в рабочем состоянии в долгосрочной перспективе. Даже если в будущем объём будет увеличен вдвое, это не поможет покрыть все расходы, уверен эксперт.
Также, помимо экономического, в деле присутствует ещё и политический аспект. Дело в том, что месторождения газа, который Израиль хочет гнать по трубе в Европу, находятся в зоне интересов Северного Кипра, находящегося под патронажем Турции.
Эксперт добавил, что об этот фактор уже "споткнулись" ряд серьёзных проектов, связанных с добычей газа в Средиземном море и его поставкой в Европу. В этой связи, по мнению Фролова, дальше разговоров дело с места не сдвинется.
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 июля 2020, 00:00
|
15 июля 2020, 14:00
|
17 июля 2020, 19:00
|
18 июля 2020, 11:00
|
19 июля 2020, 00:00
|
16 июля 2020, 19:00
|
15 июля 2020, 05:00