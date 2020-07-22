Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена

Правительство Израиля одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода по дну Средиземного моря, который будет снабжать Европу 10 миллиардами кубов природного газа в год с возможностью удвоить поставки в будущем. Однако данный проект неосуществим по экономическим и политическим причинам, объяснил Царьграду заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Прежде всего он отметил, что 10 миллиардов кубов в год не хватит, чтобы окупить довольно затратное строительство газопровода и поддержание его в рабочем состоянии в долгосрочной перспективе. Даже если в будущем объём будет увеличен вдвое, это не поможет покрыть все расходы, уверен эксперт.

Также, помимо экономического, в деле присутствует ещё и политический аспект. Дело в том, что месторождения газа, который Израиль хочет гнать по трубе в Европу, находятся в зоне интересов Северного Кипра, находящегося под патронажем Турции.

Когда там начинает кто-нибудь что-нибудь делать в исключительной экономической зоне этой непризнанной республики, вдруг откуда ни возьмись появляются турецкие интересы, выраженные во вполне материальных военных кораблях, которые маячат где-то рядом и которые начинают задавать вопросы: "А что вы тут делаете? А что за работы вы тут собираетесь проводить? Ой, как интересно, то есть вы в наших водах, у нас не спросив, что-то собираетесь прокладывать? Очень, очень интересно", - рассказал Александр Фролов в интервью Царьграду.

Эксперт добавил, что об этот фактор уже "споткнулись" ряд серьёзных проектов, связанных с добычей газа в Средиземном море и его поставкой в Европу. В этой связи, по мнению Фролова, дальше разговоров дело с места не сдвинется.