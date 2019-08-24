Туск предложил Украине побыть гостем G7, но даже с таким форматом никто не согласился

Глава Евросовета Дональд Туск считает логичным участие Украины в саммите G7. С заявлением он выступил в Биаррице, отметив, что Россия как раз участвовать в событии не должна. Мол, он не может согласиться с подобным приглашением для Москвы. Таким образом Туск оценил слова президента США Дональда Трампа о вероятном участии России в формате.

Напомним, Москва оставила "восьмерку", после чего саммит стал "семеркой". По большому счету, Россию вынудили уйти с саммита после 2014 года, когда Крым стал частью нашей страны по итогам всенародного референдума. Политическую провокацию в Москве не оценили и нашли новые форматы общения с зарубежными коллегами. Теперь же, как ранее отметил президент России Владимир Путин, возвращение в "восьмерку" в принципе невозможно, поскольку такой саммит уже перестал существовать. Однако на переговоры Россия готова.

Туск напомнил слова Трампа, прозвучавшие в Канаде, где он говорил, что "аннексия Крыма была частично оправдана и что мы должны принять этот факт". В Евросовете, как отметил Туск, с подобным согласиться не готовы. К слову, Россия в принципе не приемлет термин "аннексия", поскольку он отметает свободное волеизъявление народа Крыма.

Наконец, по версии Туска, вернуться на саммит России мешают "новые причины, например, российские провокации в Азовском море". Здесь он имеет в виду нарушением украинскими моряками международного законодательства под руководством СБУ - так называемую керченскую провокацию, которую признали даже в Киеве. Но у Туска своя картина...

Как бы там ни было, даже Туск не осмеливается говорить об Украине как о полноправном участнике формата. Киеву предлагается побыть в "семерке" в качестве гостя - грубо говоря, просто постоять рядом. Но и в таком участии Туск еще не убедил своих коллег, в чем сам признался. Желание быть гостем обозначил лишь президент Украины Владимир Зеленский.

Тут стоит добавить, что Зеленскому был бы полезен любой формат, поскольку очень уж часто он попадает в нелепые положения. Один из таких примеров описывают "Дни.ру", отмечая, что в День независимости Зеленский заявил, что в Донбассе жители прячут украинские флаги. Подобное вызвали как минимум ухмылку в ДНР и ЛНР.