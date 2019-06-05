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Туск после получасового общения с Зеленским высказался о выдаче российских паспортов в Донбассе

05 июня 2019, 20:09  •  44 • В мире
Президент Европейского совета Дональд Туск в Брюсселе около получаса поговорил с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. После этого он сделал заявление перед прессой, в котором заявил, что решение России упростить для жителей Донбасса процесс получения паспорта РФ якобы противоречит Минским соглашениям.
Председатель Европейского совета Дональд Туск осудил решение России упростить для жителей Донбасса процесс получения паспорта РФ. По его словам, это противоречит Минским соглашениям.
В среду в Брюсселе он провел непродолжительную встречу с новым украинским лидером Владимиром Зеленским. После этого, сообщает РИА Новости, Туск и Зеленский выступили с заявлениями.
В своей речи Туск отметил, что ЕС не только против выдачи российских паспортов жителям Донбасса, но также призывает Москву незамедлительно освободить задержанных после керченской провокации моряков, передает украинский телеканал "112".
Кроме того, он добавил, что Евросоюз готов продолжать работу по имплементации соглашения об ассоциации ЕС - Украина, а также пообещал и в дальнейшем предоставлять финансовую поддержку украинским реформам.
"Мы также обсудили дальнейшие угрозы для безопасности Украины. ЕС будет продолжать поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - добавил Туск.

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