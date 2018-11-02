Туск и Порошенко проведут встречу в Хельсинки

Глава Европейского совета Дональд Туск проведёт в четверг, 8 ноября, встречу в Хельсинки с украинским лидером Петром Порошенко.

«Четверг, 8 ноября, Хельсинки, встреча с президентом Украины Петром Порошенко», — заявили в пресс-службе Евросовета.

Как указывает РИА Новости, последний раз Туск и Порошенко встречались на полях Генассамблеи ООН, где затрагивали ситуацию в Азовском море.

В Хельсинки 7—8 ноября пройдёт съезд Европейской народной партии, где может быть избран единый кандидат, который возглавит список партии на выборах в Европарламент в мае 2019 года.

Ранее СМИ писали, что Порошенко 3 ноября посетит Анкару для встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Также стало известно, что президент Украины 11 ноября будет находиться с визитом в Париже.