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Тусить вредно: в турецкой Анталии запретили пенные вечеринки

27 августа 2020, 01:45  •  58 • Аналитика
© AP Photo / Israel leal
Это было лето-2020, мы отдыхали, где могли. Даже когда стало потихоньку восстанавливаться авиасообщение между Россией и другими странами, выбора особенно не прибавилось: Танзания и Великобритания далеко не самые востребованные среди россиян направления. Другое дело Турция, горячо любимая и до пандемии, а теперь ставшая просто райским уголком и живым воплощением мечты об отпуске для многих.
После месяцев самоизоляции и непривычной удаленной работы уставшие туристы всей душой жаждали погрузиться в атмосферу южного праздника со всеми его атрибутами: рестораны, пляжи и вечеринки. Только вот с последним, похоже, придется повременить. Власти популярной турецкой Анталии в этом сезоне дискотеки и прочие тусовки сочли небезопасными из-за пресловутого коронавируса. Запрещены массовые мероприятия с использованием пены, дыма, тумана и цветных порошков – в общем, все те яркие, шумные и красочные, так полюбившиеся россиянам развлечения. Объяснение простое: на таких вечеринках народу много, социальной дистанции мало, масок и перчаток вообще нет – короче говоря, полная антисанитария. Вдобавок ко всему, перечисленные вещества и субстанции создают дополнительную влажную среду, которая очень комфортна для коронавируса.
Найти брешь в запрете сложно, ведь он касается не только пляжей, но и надводных платформ, конструкций и транспортных средств, таких как яхты и прогулочные катера. Разве что в конференц-зале отеля, пожалуй, можно нечто подобное организовать, но кому оно нужно в таком виде. Да и наказания за нарушение предписания драконовские: штрафы для устроителей на сумму до 3500 турецких лир (более 35 тысяч рублей), отзыв лицензии на деятельность, да еще и потенциальный срок от двух месяцев до года по статье 195 УК Турции "Нарушение мер в отношении инфекционных заболеваний". Это, кстати, может касаться уже не только организаторов, но и участников-посетителей, так что вряд ли кому-то захочется рисковать ради пары часов в пене. Придется пока наслаждаться ею в ванне. Главное, что в море плавать никто не запрещает, а без специфических тусовок можно обойтись. Ведь это было лето-2020, мы отдыхали как могли.
Автор Мария Меркулова, радио Sputnik
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