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Тушите все пожары, а не только выгодные. Депутаты обратились к Медведеву
31 июля 2019, 21:39 • 63 • Политика
Депутаты четырех фракций обратились к Дмитрию Медведеву с предложением изменить законодательство в части тушения пожаров. Если коротко, предложение сводится к следующему тезису: тушите все пожары, а не только выгодные.
Лидеры четырех фракций Госдумы: "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России", направили премьер-министру России Дмитрию Медведеву предложение ввести в России норму, запрещающую отказ от тушения пожаров по соображениям экономической нецелесообразности. В целом же предложения включают несколько пунктов.
Представители фракций надеются, что Медведев способствует "разработке и принятию, в том числе с участием правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности, органов государственной власти субъектов Российской Федерации... мер, направленных на деэскалацию сложившейся ситуации в кратчайшие сроки". Надеются депутаты и на создание "дорожной карты планируемых мероприятий".
Предложения есть в распоряжении Царьграда.
"Причины принимаемых решений по тушению либо отказу от тушения пожаров различны и носят как управленческий, так и нормативный характер, - поясняется в тексте. - Так, в частности, действующее законодательство позволяет прекратить либо приостановить работы по тушению лесного пожара в зоне контроля лесных пожаров при отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть причинен".
Депутаты полагают, что "законодательство требует серьезных изменений".
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