Тушите свет: в Минске после выборов начались столкновения - видео

Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Народ начал драться с ОМОНом после объявления первых результатов голосования. Есть раненые, пишут СМИ

После известий о том, что на выборах в Белоруссии – 2020 побеждает Александр Лукашенко, люди вышли на улицы. По последним данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 81%, за Тихановскую – 8%.

Журналисты сообщают, что в Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Об этом в телеграм-канале пишет Алексей Новоселов. Так, сейчас стычки происходят на проспекте Машерова.

"Как минимум одному милиционеру разбили голову", – говорится в сообщении.

ОМОН применил светошумовые гранаты против протестующих, передает телеграм-канал Life Shot. Sputnik Беларусь пишет, что среди протестующих есть раненые.

"...они в крови, им оказывают медицинскую помощь",

– рассказал корреспондент издания.

Отметим, что основная информация о происходящем сейчас транслируется в соцсетях, в частности, в Телеграм. Как сообщается, сайты многих изданий сейчас недоступны. Мессенджеры тоже работают со сбоями.

Между тем в центре Минска отключили все уличное освещение, добавляет независимый журналист Новоселов.

Корреспондент RT сообщает, что толпа протестующих перекрыла проспект Победителей. В их сторону двигаются омоновцы со щитами.

❗️ Омон бьет девушек #минск — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020

На площади Победы тоже неспокойно – силовики разгоняют оппозицию, которая забрасывает их файерами, пишет РИА Новости.

Люди стоят на возвышенности а омон внизу стоит на дороге #минск pic.twitter.com/p21D1h9jYB — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020

Возле стелы "Минск – город герой" милиция пустила в ход слезоточивый газ, передает телеграм-канал Sputnik Беларусь.

"К Стеле начинают массово прибывать бригады скорой. Много пострадавших",

– сообщает в Телеграм NEXTA Live. По данным РИА Новости, у стелы начались задержания.

Слезоточивый газ применили против протестующих и в Гродно, сообщили журналисты.

Отметим, что в штабе Тихановской тем временем заявили, что власти Белоруссии совершат большую ошибку, если применят силу к мирным демонстрантам, передает телеграм-канал RT.