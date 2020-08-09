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Тушите свет: в Минске после выборов начались столкновения - видео

09 августа 2020, 23:55  •  36 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Народ начал драться с ОМОНом после объявления первых результатов голосования. Есть раненые, пишут СМИ
После известий о том, что на выборах в Белоруссии – 2020 побеждает Александр Лукашенко, люди вышли на улицы. По последним данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 81%, за Тихановскую – 8%.
Журналисты сообщают, что в Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом. Об этом в телеграм-канале пишет Алексей Новоселов. Так, сейчас стычки происходят на проспекте Машерова.
"Как минимум одному милиционеру разбили голову", – говорится в сообщении.
ОМОН применил светошумовые гранаты против протестующих, передает телеграм-канал Life Shot. Sputnik Беларусь пишет, что среди протестующих есть раненые.
"...они в крови, им оказывают медицинскую помощь",
– рассказал корреспондент издания.
Отметим, что основная информация о происходящем сейчас транслируется в соцсетях, в частности, в Телеграм. Как сообщается, сайты многих изданий сейчас недоступны. Мессенджеры тоже работают со сбоями.
Между тем в центре Минска отключили все уличное освещение, добавляет независимый журналист Новоселов.
Корреспондент RT сообщает, что толпа протестующих перекрыла проспект Победителей. В их сторону двигаются омоновцы со щитами.
❗️ Омон бьет девушек #минск
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020
На площади Победы тоже неспокойно – силовики разгоняют оппозицию, которая забрасывает их файерами, пишет РИА Новости.
Люди стоят на возвышенности а омон внизу стоит на дороге #минск pic.twitter.com/p21D1h9jYB
— Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) August 9, 2020
Возле стелы "Минск – город герой" милиция пустила в ход слезоточивый газ, передает телеграм-канал Sputnik Беларусь.
"К Стеле начинают массово прибывать бригады скорой. Много пострадавших",
– сообщает в Телеграм NEXTA Live. По данным РИА Новости, у стелы начались задержания.
Слезоточивый газ применили против протестующих и в Гродно, сообщили журналисты.
Отметим, что в штабе Тихановской тем временем заявили, что власти Белоруссии совершат большую ошибку, если применят силу к мирным демонстрантам, передает телеграм-канал RT.

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