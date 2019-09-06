Тушить пожар, охраняя стадион: В Госдуме предложили расширить полномочия ЧОПов

Депутаты Государственной Думы предложили существенно расширить полномочия сотрудников охранных предприятий. Об этом пишет "Парламентская газета".

Законопроект "О частной охранной деятельности" разработал член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ проходит согласование в кабмине, после чего его передадут на рассмотрение в ГД.

Как пояснил Выборный, сейчас деятельность ЧОПов регулирует закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", принятый еще в 1992 году. За это время документ сильно устарел, несмотря на внесение многочисленных правок.

Поэтому депутат предложил исправить недостатки при помощи нового проекта.

Сейчас охранники могут только защищать объект и имущество предприятия, задерживать правонарушителей и осматривать граждан. Проблема заключается в том, что они не могут участвовать в транспортировке грузов, помогать людям в экстренных и нештатных ситуациях, а также использовать в работе собак.

Подобные пробелы создают множество сложностей. Так, для перевозки груза приходиться обращаться к специализированной компании.

Депутат дополнительно предложил позволить ЧОПам участвовать в тушении пожаров, сдавать имущество в аренду и осуществлять охрану на стадионах.

"Практика последних лет показала необходимость государственно-частного партнёрства в обеспечении безопасности объектов при проведении массовых, международных спортивных мероприятий", - пояснил он.