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Тушить пожар, охраняя стадион: В Госдуме предложили расширить полномочия ЧОПов
06 сентября 2019, 14:24 • 52 • Политика
В Госдуме России предложили расширить полномочия ЧОПов. Так, охранники смогут тушить пожары и охранять стадионы.
Депутаты Государственной Думы предложили существенно расширить полномочия сотрудников охранных предприятий. Об этом пишет "Парламентская газета".
Законопроект "О частной охранной деятельности" разработал член Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Документ проходит согласование в кабмине, после чего его передадут на рассмотрение в ГД.
Как пояснил Выборный, сейчас деятельность ЧОПов регулирует закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", принятый еще в 1992 году. За это время документ сильно устарел, несмотря на внесение многочисленных правок.
Поэтому депутат предложил исправить недостатки при помощи нового проекта.
Сейчас охранники могут только защищать объект и имущество предприятия, задерживать правонарушителей и осматривать граждан. Проблема заключается в том, что они не могут участвовать в транспортировке грузов, помогать людям в экстренных и нештатных ситуациях, а также использовать в работе собак.
Подобные пробелы создают множество сложностей. Так, для перевозки груза приходиться обращаться к специализированной компании.
Депутат дополнительно предложил позволить ЧОПам участвовать в тушении пожаров, сдавать имущество в аренду и осуществлять охрану на стадионах.
"Практика последних лет показала необходимость государственно-частного партнёрства в обеспечении безопасности объектов при проведении массовых, международных спортивных мероприятий", - пояснил он.
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