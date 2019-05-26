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Турцию заподозрили в предательстве России в Сирии - Reuters

26 мая 2019, 13:09  •  64 • Политика
Агентство Reuters со ссылкой на свои сирийские источники сообщает, что Турция якобы увеличила поставки оружия оппозиции армии САР в Идлибе. Фактически, если судить по этой информации, Анкару заподозрили в предательстве по отношению к России, ведь Москва поддерживает официальный Дамаск и воюет на стороне его армии.
Провокационное сообщение со ссылкой на собственные сирийские источники сделало агентство Reuters. Оно сообщило о том, что Турция якобы "снабжает ряд основных сирийских повстанцев, которых она поддерживает, новыми запасами оружия, чтобы помочь им попытаться отразить крупное нападение, поддерживаемое Россией".
Москва, напомним, официально помогает армии САР воевать с террористами и очищать страну от боевиков, помогает налаживать мир в освобождённых городах и провинциях, снабжает гуманитарной помощью.
Если судить по данным источника агентства, то Турцию фактически заподозрили в предательстве по отношению к России. Ведь речь собеседников СМИ идёт о том, что Анкара нарастила поставки оружия оппозиции официального Дамаска.
"В последние дни Анкара наращивала поставки, после того как не смогла убедить Россию на недавних встречах совместной рабочей группы, что ей следует прекратить свою эскалацию", - отмечает также агентство со ссылкой на двух высокопоставленных представителей сирийской оппозиции.
Впрочем, СМИ тут же отмечает, что официального комментария от турецких чиновников у них нет. Поэтому подтвердить или опровергнуть эту информацию здесь не могут.
Хотя указывают, что буквально ночью на базу в северной части Хамы недалеко от удерживаемого повстанцами Джабала аль-Завия, прибыл турецкий военный конвой. Об этом агентство сообщает со ссылкой на мятежников и некоего свидетеля.
В списке вооружения, как отметил один из оппозиционеров, десятки бронированных машин, ракетных пусковых установок "Град", противотанковых управляемых ракет и так называемых ракет TOW.
Не обошлось, как выяснилось, и без указки из-за океана.
"Источник в западной разведке сказал, что Вашингтон дал "зеленый свет" мятежникам, поддерживаемым Турцией, использовать ракеты TOW", - указывает СМИ.

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