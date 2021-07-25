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Турцию снова закроют для русских? В Анкаре выступили с предложением

25 июля 2021, 00:00  •  113 • Политика
Турцию снова закроют для русских? В Анкаре выступили с предложением ужесточить ограничения в отношении туристов из России в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом.
Руководитель турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан считает необходимым ужесточить ограничения в отношении туристов из России в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в стране выявили 12 381 эпизод COVID-19, что стало рекордом с момента 12 мая. Показатель возрос с начала текущего месяца почти в три раза.
По мнению специалиста, сломить тенденцию помогут привлечение большего числа граждан к вакцинации, дополнительные ограничения, а также ношение масок и социальное дистанцирование.
По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры, - добавил врач в посте на странице в Twitter.
23 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа выступил с инициативой вновь внедрить более жёсткие антикоронавирусные запреты из-за осложнения эпидемиологической обстановки.

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