Турцию снова закроют для русских? В Анкаре выступили с предложением ужесточить ограничения в отношении туристов из России в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом.

Руководитель турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан считает необходимым ужесточить ограничения в отношении туристов из России в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки в стране выявили 12 381 эпизод COVID-19, что стало рекордом с момента 12 мая. Показатель возрос с начала текущего месяца почти в три раза.

По мнению специалиста, сломить тенденцию помогут привлечение большего числа граждан к вакцинации, дополнительные ограничения, а также ношение масок и социальное дистанцирование.

По отношению к туристам из России необходимо принять более строгие меры, - добавил врач в посте на странице в Twitter.

23 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа выступил с инициативой вновь внедрить более жёсткие антикоронавирусные запреты из-за осложнения эпидемиологической обстановки.