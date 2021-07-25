|
Турцию снова закроют для русских? В Анкаре выступили с предложением
25 июля 2021, 00:00 • 113 • Политика
Турцию снова закроют для русских? В Анкаре выступили с предложением ужесточить ограничения в отношении туристов из России в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом.
Руководитель турецкого союза инфекционистов Мехмет Джейхан считает необходимым ужесточить ограничения в отношении туристов из России в связи с увеличением количества случаев заражения коронавирусом.
За последние сутки в стране выявили 12 381 эпизод COVID-19, что стало рекордом с момента 12 мая. Показатель возрос с начала текущего месяца почти в три раза.
По мнению специалиста, сломить тенденцию помогут привлечение большего числа граждан к вакцинации, дополнительные ограничения, а также ношение масок и социальное дистанцирование.
23 июля министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа выступил с инициативой вновь внедрить более жёсткие антикоронавирусные запреты из-за осложнения эпидемиологической обстановки.
Подпишитесь на нас
113
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июля 2021, 07:35
|
18 июля 2021, 18:35
|
19 июля 2021, 03:45
|
22 июля 2021, 04:10
|
18 июля 2021, 16:45
|
20 июля 2021, 02:40
|
23 июля 2021, 01:15