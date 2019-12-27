Турцию позвали повоевать в Ливии: Поставленное Западом правительство запросило военную поддержку

Так называемое Правительство национального согласия Ливии официально запросило военную поддержку у Турции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на представителя правительства в Триполи.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о намерении попросить у парламента разрешения ввести свои войска в Ливию. Также он отметил, что если Анкара получит соответствующее приглашение от Триполи, то обязательно его примет.

"Правительство Ливии запросило "воздушную, наземную и морскую" военную поддержку Анкары", - сообщает Reuters.

Напомним, что сейчас в стране царит двоевластие. Большая часть Ливии находится под контролем парламента и Ливийской национальной армии, которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. В свою очередь столица страны находится под властью установленного Западом Правительство национального согласия, которое, по слухам, получает неофициальную военную помощь от Турции.