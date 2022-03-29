Турцию оставят ни с чем? Президент Сербии предложил новое место переговоров между Россией и Украиной

Президент Сербии Александр Вучич предложил Белград как площадку для переговоров Украины с Россией.

Президент Сербии Александр Вучич предложил Белград в качестве места для переговоров между Россией и Украиной.

Об этом лидер Сербии заявил в понедельник, 28 марта, в программе "Кириллица" на телеканале Happy TV.

Если кто-то думает, что Белград - хорошее место для переговоров, мы счастливы предложить его и России, и Украине,

- заявил лидер Сербии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о деталях переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации, наносятся удары высокоточным оружием по военным объектам. Россия вынуждена была начать спецоперацию для защиты населения Донбасса, а также чтобы пресечь возможную военную угрозу от Украины, которую втягивали в НАТО.