Турцию не убедили, взялись за Индию: В Пентагоне настаивают на "невыгодности" закупок С-400

Возглавляющий Индо-Тихоокеанское командование США адмирал Филип Дэвидсон решил поучить индийские власти считать на примере контракта с Россией на приобретение ЗРК С-400.

Выступая на ежегодном форуме по безопасности в Аспене (Колорадо, США), Дэвидсон назвал Индию крупнейшим покупателем и эксплуатантом американских военных транспортников С-17 и других самолётов производства США.

"Это помогает сближать тактические подходы и будет способствовать развитию наших отношений", - пояснил он.

Пентагон, отметил он, ведёт диалог с Нью-Дели по поводу закупки российских С-400, поскольку это представляет проблему для Вашингтона. "Мы продолжаем обсуждать, но они собираются это сделать", - пожаловался он.

Адмирал попытался убедить аудиторию, что закупка российских вооружений невыгодна для Индии, поскольку американское оборудование "намного лучше" в плане совместимости и взаимозаменяемости.

Когда рекламный агент - президент

Стоит отметить, ранее ни подобного рода доводы, ни даже угрозы санкций не убедили Турцию отказаться от закупки российских С-400. В Анкаре проигнорировали возражения союзников по НАТО и перспектику остаться без американских F-35, которые, к слову, уже оплачены, и предпочли обеспечить себе возможность самостоятельно, без оглядки на Вашингтон определять собственную политику в Сирии, на Средиземном и Чёрном море.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган фактически взял на себя миссию рекламного агента российской оборонной промышленности и неоднократно выступал с заверениями, что не намерен отказываться от С-400 ввиду их уникальных оборонных возможностей. В недавнем интервью он назвал сделку с Москвой одним из самых важных событий в истории своей страны.

Истребительное доказательство

Если сотрудничество России и Турции в военно-технической сфере — явление недавнее, то Индии не нужно объяснять преимущества русского оружия, поскольку партнерские отношения с этой страной сложились ещё в советские времена. К слову, в недавнем вооружённом конфликте в Кашмире советские МиГ-21, которые остаются на вооружении ВВС Индии, так показали себя в бою с более современными американскими F-16, что восхитились даже американские эксперты.

ВВС Индии использовали самолёты, которым более 30 лет. А Пакистан закупил F-16 у США в 2005 году.

А современные российские Су-30, также задействованные в воздушном бою над Кашмиром, стали предметом отдельной гордости индийского командования. Пакистанские военные неоднократно выпускали по истребителям американские ракеты AMRAA, но не добились ни одного попадания. Эти самолёты оказались более маневренными, чем американские аналоги, и обеспечили Индии превосходство в воздухе.

Надо сказать, после мартовских событий конфликт в Кашмире перешёл в тлеющую стадию, но не был исчерпан - и Индия, и Пакистан продолжают оспаривать права друг друга на территорию. А учитывая, что США десятилетиями вооружали пакистанских военных, трудно представить, что в Нью-Дели соблазнятся американскими ЗРК Patriot - учитывая все те же доводы по поводу совместимости и взаимозаменяемости, о которых говорил адмирал Дэвидсон.