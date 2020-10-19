Турцию не получилось наказать за С-400, но в США готовят новый план с изгнанием из НАТО

Конгрессвумен Талси Габбард полагает, что Турции не место в НАТО. В Конгресс она внесла проект закона, согласно которому президенту США следует начать процедуру изгнания Анкары из альянса.

В качестве причины изгнания Габбард называет участие Турции в конфликте на территории Нагорного Карабаха. Ни для кого не секрет, что Анкара открыто поддерживает Азербайджан и настаивает, что Армения должна отдать все территории.

Как отметил политолог Владимир Корнилов, опубликовавший часть проекта закона на личной странице в Twitter, идею Габбард не одобрят. Но интересен сам факт появления подобного документа:

"Понятное дело, последствий не будет. Но всё равно познавательно", - пишет Корнилов.

Добавим, ранее госсекретарь США Майк Помпео осудил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за поддержку Азербайджана. В Турции, мягко говоря, не обратили внимания на этот выпад. Кроме того, представители США ранее заявляли, что в случае покупки С-400 у России турецкие партнёры будут наказаны - изгнаны из американской военной программы. Сейчас мы наблюдаем продолжение агрессивной внешней политики США уже в карабахском проявлении.