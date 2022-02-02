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Турция заявила о "максимальной чувствительности" к мирному населению при бомбёжке Ирака и Сирии

02 февраля 2022, 11:00  •  90 • В мире
Турецкие ВВС в рамках операции "Зимний орёл" нанесли несколько ударов по точкам дислокации курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. При этом военные пообещали проявить "максимальную чувствительность" к вопросам жизни мирного населения в этих регионах.
Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, турецкие ВВС провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. В тексте сообщения уточняется, что речь идёт о членах курдских вооружённых "Отрядов народной самообороны".
Операция "Зимний орёл" проводилась в районах Дерик, Синджар и Караджак, в которых расположено наибольшее количество баз повстанцев. Основные удары были нанесены по пещерам и туннелям, в которых укрываются террористы, а также по складам боеприпасов.

В военном ведомстве Турции уточнили, что удары произведены в полном соответствии с нормами международного права, которые предусмотрены статьей 51 Устава ООН. В ней говорится о неотъемлемом праве государства прибегнуть к военной силе ради самообороны. Также министерство ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.
При планировании и проведении операции проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды,
- подчеркнули турецкие военные.
Сообщается, что после успешного выполнения боевого задания все самолёты вернулись на аэродромы базирования. В сообщении Минобороны особо подчёркивается, что Турция намерена продолжить решительную борьбу с терроризмом.

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