Турция заявила о "максимальной чувствительности" к мирному населению при бомбёжке Ирака и Сирии

Турецкие ВВС в рамках операции "Зимний орёл" нанесли несколько ударов по точкам дислокации курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. При этом военные пообещали проявить "максимальную чувствительность" к вопросам жизни мирного населения в этих регионах.

Как сообщает Министерство национальной обороны Турции, турецкие ВВС провели воздушную операцию против курдских боевиков на севере Ирака и Сирии. В тексте сообщения уточняется, что речь идёт о членах курдских вооружённых "Отрядов народной самообороны".

Операция "Зимний орёл" проводилась в районах Дерик, Синджар и Караджак, в которых расположено наибольшее количество баз повстанцев. Основные удары были нанесены по пещерам и туннелям, в которых укрываются террористы, а также по складам боеприпасов.



В военном ведомстве Турции уточнили, что удары произведены в полном соответствии с нормами международного права, которые предусмотрены статьей 51 Устава ООН. В ней говорится о неотъемлемом праве государства прибегнуть к военной силе ради самообороны. Также министерство ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом.

При планировании и проведении операции проявлена максимальная чувствительность к вопросам защиты жизни и имущества мирного населения, а также защиты окружающей среды,

- подчеркнули турецкие военные.

Сообщается, что после успешного выполнения боевого задания все самолёты вернулись на аэродромы базирования. В сообщении Минобороны особо подчёркивается, что Турция намерена продолжить решительную борьбу с терроризмом.