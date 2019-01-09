Турция заявила, что хочет следить с Москвой и Ираном за выводом войск США из Сирии

Анкара выступает за совместный с Москвой и Тегераном контроль за выводом американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

О том, что сейчас Анкара хочет быть в координации с Москвой и Тегераном в процессе вывода солдат США из САР, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Мы видим, что США испытывают трудности c выводом войск из Сирии, - отметил он в эфире метсного телеканала NTV. - Тесные связи с террористическими структурами привели американскую сторону к затруднениям, чтобы резко и сразу разорвать контакты с ними".

Он добавил, что и Иран, и РФ являются активными игроками здесь — вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет.

Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.