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Турция заявила, что хочет следить с Москвой и Ираном за выводом войск США из Сирии

09 января 2019, 17:09  •  54 • Политика
Анкара выступает за совместный с Москвой и Тегераном контроль за выводом американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.
О том, что сейчас Анкара хочет быть в координации с Москвой и Тегераном в процессе вывода солдат США из САР, рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Мы видим, что США испытывают трудности c выводом войск из Сирии, - отметил он в эфире метсного телеканала NTV. - Тесные связи с террористическими структурами привели американскую сторону к затруднениям, чтобы резко и сразу разорвать контакты с ними".
Он добавил, что и Иран, и РФ являются активными игроками здесь — вне зависимости от того, нравится это кому-то или нет.
Президент США Дональд Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над террористической группировкой ИГ (запрещена в РФ) в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране.
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над террористами не говорит о том, что коалиция прекратит свое существование.

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